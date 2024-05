Prezydent PSG wyszedł z siebie. „Czy ty masz w ogóle pojęcie o piłce?”

Sytuacja w PSG, delikatnie mówiąc, jest napięta. Klub ze stolicy Francji po raz kolejny odpadł z Ligi Mistrzów, co zezłościło nie tylko kibiców i zawodników, ale także samego prezydenta PSG – Nassera Al-Khelaifiego. Katarski szejk, który wiele lat spędził na kortach tenisowych, swoją złość postanowił rozładować na zadającym pytanie dziennikarzu.

Nasser Al-Khelaifi od lat poświęca ogromne zasoby finansowe na rozwój klubu ze stolicy Francji. Przypomnieć można chociażby transfery Neymara czy Kyliana Mbappe, którym towarzyszyły wielkie, ale i często brudne pieniądze. Gdy wydawało się, że potrzeba im już bardzo niewiele do sukcesu, to ściągnęli z wolnego transferu Lionela Messiego.

Mimo to ekipa PSG jeszcze nigdy nie zwyciężyła w rozgrywkach Ligi Mistrzów, co w porównaniu z nazwiskami, które grają (bądź grały) dla paryżan śmiało możemy uznać za absurdalne. Raz tylko udało się im dotrzeć do finału, gdzie zostali pokonani przez Bayern z Robertem Lewandowskim w składzie. Może Gianluigi Buffon sugerujący, że piłkarze w Paryżu są zbyt rozproszeni urokami samego miasta miał tutaj rację?

We've seen some of the biggest names in football play for PSG in recent times ✨

Their hunt for an elusive first-ever Champions League title continues ⏳ pic.twitter.com/DNm1gKH4at

— ESPN FC (@ESPNFC) May 8, 2024