Manchester United zarobi na finale Ligi Mistrzów?

Mimo że Manchester United prowadzony przez Erika ten Haga pożegnał się z elitarnymi rozgrywkami już jesienią, to dalej może otrzymać dzięki nim dodatkowe fundusze. Wystarczy, że Jadon Sancho doprowadzi Borussię Dortmund do triumfu w Lidze Mistrzów. Klub może zarobić nawet do czterech milionów euro.

Manchester United może otrzymać bonus finansowy, jeśli Jadon Sancho, obecnie wypożyczony do Borussii Dortmund, przyczyni się do zdobycia przez niemiecki klub Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund zapewniła sobie miejsce w finale po zwycięstwie nad Paris Saint-Germain 2:0 w dwumeczu. Wielki finał odbędzie się na Wembley 1 czerwca, a przeciwnikiem BVB będzie Real Madryt.

💰 The loan deal for Sancho was valued at a minimum of €3.5million.

United also due to receive bonus payments, based on appearances, of up to €4m.

An additional payment was triggered last night for reaching the final and another windfall will be coming United’s way if… pic.twitter.com/0py8Io9eBr

