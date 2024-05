Kluby 777 Partners w coraz większych tarapatach

777 Partners od wielu miesięcy jest zaangażowane w piłkę nożną na najwyższym poziomie. Do mediów dochodzą jednak coraz to mocniejsze sygnały, że ten amerykański fundusz z siedzibą w Miami to wydmuszka. Kolejne problemy czekają Standard Liege oraz paryski Red Star.

Everton doszedł do poziomu pół miliarda funtów zadłużenia. Istnieje ogromne ryzyko upadku całej operacji przejęcia klubu. Co do Standardu Liege i jego byłego właściciela – czekają oni na drugą transzę, którą miał uiścić amerykański fundusz do 20 kwietnia. Biznesmenom z Florydy światełko w tunelu wkrótce może zgasnąć. W Stanach Zjednoczonych złożono na firmę 16 skarg. Według informacji „RMC Sport” – wszystko to z uwagi na oszustwa i niespłacone długi. Pod koniec kwietnia zaczęły się także problemy z australijską linią lotniczą należącą do funduszu.

Standard Liege club accounts are currently empty and the players have been informed they will no longer be paid until the end of the season.

Managers at the club are struggling to contact 777 partners. [@sachatavolieri] pic.twitter.com/06FNppUW4O

— EFC DAILY (@EFCdaily_) May 8, 2024