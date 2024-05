Katalonia wraca do gry

Katalonia w piłce nożnej kojarzy się przede wszystkim z Barceloną i nic dziwnego, bo klub z Camp Nou to duma regionu. Co jakiś czas mamy jednak do czynienia ze swoistą reaktywacją niezrzeszonej reprezentacji Katalonii w piłce nożnej. 29 maja odbędzie się mecz przedstawicieli tego regionu z Panamą na Estadi de la Nova Creu Alta w Sabadell. Ostatnio Katalończycy grali w 2022 roku. Tamten mecz z Jamajką na stadionie Girony – Montilivi – nie pozostawił złudzeń rywalom. Było 6:0 dla mieszkańców znanego regionu Hiszpanii.

Katalonia nie może być członkiem FIFA, bo nie reprezentuje kraju, tylko region z Hiszpanii. Tak się składa, że ta drużyna rozgrywa mecze na ogół zaledwie raz w roku. Z reguły wtedy, gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Chociaż na kolejny mecz po rywalizacji z Jamajką kibice czekali dłużej, bo nie dość , że w 2023 roku Katalończycy w ogóle nie wyszli na boisku, to jeszcze z ekipą z Karaibów grali w maju 2022 roku. Wybrali termin tuż po zakończeniu sezonu 2021/22.



Znani piłkarze w kadrze Katalonii

25 maja 2022 roku spotkanie na Montilivi w Gironie zgromadziło sześć tysięcy widzów. Spragnieni wysokiej jakości piłkarskiej i przede wszystkim goli kibice zobaczyli prawdziwy festiwal strzelecki. Największy popis dał Gerard Deulofeu, który popisał się wtedy hat-trickiem, a dziś walczy w ogóle, aby wrócić do gry w piłkę po długim urazie.

Po golu strzelili: Marc Bartra, Ferran Jutgla, Javi Puado. Trzeba przyznać, że nie są to jacyś anonimowi piłkarze. Wtedy w Gironie stawił się też obecnie obrońca Chelsea Marc Cucurella. Można wymienić również dwóch byłych graczy Barcy, którzy nie zrobili furory w barwach Blaugrany: Riquiego Puiga i Alexa Collado.

Reprezentacja Katalonii, nazywana w tym regionie Seleccio Catalunya, jest pod kuratelą tamtejszej federacji piłkarskiej. Jej narodziny datuje się na 1904 r. Na początku zagrała z… Espanyolem. Rozegrała ponad 200 meczów. Początkowo to były tylko mecze z klubami takimi jak wspomniany Espanyol Barcelona, Madryt FC, FC Barcelona i Real Union Irun. W lutym 1912 roku doszło do pierwszej rywalizacji międzypaństwowej w dziejach reprezentacji Katalonii. Rywalami byli Francuzi, którzy nie mieli litości. Wygrali 7:0.

Rola Cruyffa i Di Stefano

W 1924 roku Katalończycy zagrali nawet z Hiszpanami. O ironio, w hiszpańskiej ekipie wystąpiły gwiazdy futbolu urodzone w… Barcelonie, czyli Josep Samitier i Ricardo Zamora, za to Katalończycy mogli liczyć na pochodzącego z Filipin czarodzieja piłki – Paulino Alcantarę. Ale znowu było 0:7. Tym razem pogromcą Katalończyków okazali się Hiszpanie.

Johan Cruyff i Johan Neeskens to wybitni Holendrzy sprzed lat, którzy zagrali w reprezentacji Katalonii. Mimo że Alfredo Di Stefano nie trafił do Barcelony, bo podkradł go Real Madryt, o dziwo zaistniał także w katalońskiej kadrze. Wspomniany już Johan Cruyff pracował w tym zespole w latach 2009-2013 jako trener.

Patent na Latynosów

Co ciekawe, Katalończycy mogą poszczycić się tym, że wygrywali z kilkoma reprezentacjami z Ameryki Południowej. Na tej liście pokonanych przez nich widnieją Argentyna, Kolumbia czy Chile. Mimo że Katalończycy rozgrywają w zasadzie wyłącznie sparingi, te mecze mają podtekst polityczny. Pozwalają nacjonalistycznie nastawionym kibicom do pokazywania własnej odrębności. Fani używają do tego flag żółto-czerwonych, pasiastych flag Katalonii i transparentów „Catalonia Is Not Spain”.

