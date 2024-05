Premier League: poznaliśmy nominacje do nagród sezonu

Premier League ogłosiło nominowanych do nagrody Zawodnika Sezonu Premier League oraz Młodego Zawodnika Sezonu Premier League. W obu kategoriach znalazło się miejsce dla ośmiu zawodników. Co ciekawe – aż czterech z nich znajduje się na obu listach.

Zawodnik sezonu Premier League

Fani oraz eksperci piłkarscy będą mogli dokonać wyboru zawodnika, który w ich mniemaniu był najlepszy w sezonie 2023/2024 w Premier League. Na liście nominowanych znajduje się po dwóch zawodników Manchesteru City oraz Arsenalu i po jednym z Newcastle United, Chelsea, Liverpoolu oraz Aston Villi. Podajemy też obok ofensywne statystyki, choć wiadomo, że Virgil van Dijk odpowiada głównie za odbiory i dyrygowanie obroną. Jest on wyjątkiem, bo reszta to napastnicy i pomocnicy.

Faworyci? Wydają się nimi być Phil Foden oraz Cole Palmer. Co może dziwić? Z pewnością brak Rodriego jest tu wielką kontrowersją. Przecież to lider City, który nie przegrywa meczów i jego seria bez porażki trwa już 70 spotkań. Defensywny pomocnik ma aż siedem goli i dziewięć asyst w lidze. Brak Bukayo Saki też jest mocno dyskusyjny. Oto pełna lista nominowanych:

Phil Foden (Manchester City) – 32 występy, 16 bramek, osiem asyst

Erling Haaland (Manchester City) – 28 występów, 25 bramek, pięć asyst

Alexander Isak (Newcastle United) – 27 występów, 20 bramek, siedem asyst

Martin Ødegaard (Arsenal) – 33 występy, osiem bramek, osiem asyst

Cole Palmer (Chelsea) – 31 występów, 21 bramek, dziewięć asyst

Declan Rice (Arsenal) – 36 występów, siedem bramek, dziewięć asyst

Virgil Van Dijk (Liverpool) – 34 występy, dwie bramki, dwie asysty

Ollie Watkins (Aston Villa) – 35 występów, 19 bramek, 12 asyst

Młody piłkarz sezonu

O wiele bardziej kontrowersyjnym wyborem jest miano najlepszego młodego zawodnika. W gronie nominowanych mogli znaleźć się zawodnicy, którzy w momencie rozpoczęcia sezonu Premier League mieli 23 lub mniej lat. Dochodzi do takiego paradoksu, że laureatem nagrody może zostać chociażby Alexander Isak będący w kwiecie wieku, który we wrześniu skończy… 25 lat. Inni nominowani to również zawodnicy, których nazwanie „młodymi, obiecującymi” byłoby sporym niedoprecyzowaniem. Erling Haaland, Phil Foden czy Bukayo Saka w seniorskim futbolu rozegrali już setki spotkań. Foden zaczynał u Guardioli w sezonie 2017/18.

Dwaj pierwsi sięgali już po tę nagrodę. Skrzydłowy/rozgrywający Manchesteru City zdobył ją dwa razy – w sezonach 2020/2021 oraz 2021/2022. Z kolei napastnik w sezonie 2022/2023. Na tej liście trochę bardziej docenieni zostali defensywni piłkarze, bo za takich możemy uznać Salibę – stopera Arsenalu oraz Udogiego – wahadłowego Tottenhamu, co jakby nie patrzeć jest też formacją defensywną. Oto pełna lista nominowanych:

Phil Foden (Manchester City) – 32 występy, 16 bramek, osiem asyst

Erling Haaland (Manchester City) – 28 występów, 25 bramek, pięć asyst

Alexander Isak (Newcastle United) – 27 występów, 20 bramek, siedem asyst

Kobbie Mainoo (Manchester United) – 21 występów, dwie bramki, jedna asysta

Cole Palmer (Chelsea) – 31 występów, 21 bramek, dziewięć asyst

Bukayo Saka (Arsenal) – 34 występy, 16 bramek, dziewięć asyst

William Saliba (Arsenal) – 36 występów, dwie bramki, jedna asysta

Destiny Udogie (Tottenham) – 28 występów, dwie bramki, trzy asysty

Kiedy wyniki?

W tej kategorii fani mogą oddawać swoje głosy również do poniedziałku 13 maja. Głosy publiczności zostaną połączone z głosami panelu ekspertów piłkarskich, aby wyłonić zwycięzcę, który zostanie ujawniony w sobotę 18 maja. Według opinii publicznej faworytami do zwycięstwa w obu kategoriach są Cole Palmer oraz Phil Foden. Erling Haaland pewnie zostanie królem strzelców, ale zanotował w tym sezonie mnóstwo spektakularnych pudeł. Jeśli jednak Norweg zwycięży, to dołączy do zaszczytnego grona zawodników, którzy wygrali ten plebiscyt więcej niż raz. Dotychczas tego zaszczytu dostąpili: Thierry Henry, Nemanja Vidić, Kevin De Bruyne oraz Cristiano Ronaldo. Tylko Portugalczyk zostawał laureatem dwa lata z rzędu.

Warto dodać, że jest to nagroda „odsponsorska” – tytularnie od kilku lat nazywa się EA Sports Player of the Season. Piłkarze prywatnie znacznie bardziej cenią sobie nagrodę PFA Player of the Year, którą wybiera Stowarzyszenie Zawodowych Piłkarzy. John Terry publicznie nazwał ją kiedyś najważniejszą indywidualną nagrodą w Anglii. Tę także sezon temu wygrał Erling Haaland.

Fot. PressFocus

