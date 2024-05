Polska jest siatkarską potęgą. Męskie i kobiece kluby grają w Lidze Mistrzów, a nasze reprezentacje są faworytami na międzynarodowych imprezach. Szczególnie tak jest z kadrą męską – mistrzami Europy i wicemistrzami świata. Niedawno zakończył się sezon klubowy, a siatkarze i siatkarki wezmą udział w Lidze Narodów, która będzie próbą generalną przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu.

Polska siatkarską potęgą

Polska jest w światowej czołówce, jeśli chodzi o siatkówkę zarówno klubową, jak i reprezentacyjną. Dobrze radzą sobie nie tylko nasi siatkarze, ale również siatkarki. Obie nasze reprezentacje wystąpią na igrzyskach olimpijskich. Jak zapewniała nas w jednym z wywiadów Martyna Łukasik, Polki jadą do Paryża po złoto. Polacy są za to liderami rankingu FIVB od czerwca 2022 roku i z tego miejsca nie ustępują. Co ciekawe, ale też trochę smutne – nigdy nie udało się nam w XXI wieku wywalczyć żadnego medalu IO. To ma się zmienić w Paryżu.

Jeżeli chodzi o klubowe rozgrywki, to za nami także czwarty finał Ligi Mistrzów z rzędu, w którym udział wziął polski zespół. Niestety Jastrzębski Węgiel nie triumfował w Champions League i przerwał długą polską serię ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która jednak w tym sezonie miała ogromne kłopoty z kontuzjami i formą. Nie dostała się nawet do play-offów o mistrzostwo Polski, co należy uznać za gigantyczną sensację. Po sezonie prawdopodobnie nastąpi rozbiórka tego gwiazdozbioru.

Quiz

Czas zatem przejść do quizu! Jeśli uważnie śledziliście miniony siatkarski sezon, to na większość pytań odpowiecie bez problemu. Jest to quiz w dużej mierze z pytaniami dotyczącymi końcówki sezonu, ale ci, którzy pamiętają historyczny sukces naszej reprezentacji także będą mogli się sprawdzić.

/10 Created on 09 maja, 2024 By Patryk Śliwiński Quiz wiedzy na temat sportu #8 - Polska siatkówka Przygotowaliśmy dla was quiz dotyczący polskiej siatkówki. Za nami sezon klubowy, a siatkarki i siatkarze niedługo zagrają na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Naciśnij przycisk "Start" i odpowiedz na 10 pytań. 1 / 10 1. Kto został siatkarskim mistrzem Polski (mężczyźni)? Jastrzębski Węgiel Aluron CMC Warta ZASKA Kędzierzyn-Koźle Trefl Gdańsk 2 / 10 2. Jastrzębski Węgiel zagrał drugi raz z rzędu w finale Ligi Mistrzów. Kto pokonał mistrza Polski? Piacenza Lube Civitanova Perugia Trentino 3 / 10 3. Najbardziej utytułowanym polskim zespołem w Lidze Mistrzów jest ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Ile razy klub triumfował w tych prestiżowych rozgrywkach? 2 3 4 5 4 / 10 4. Który siatkarz zdobył najwięcej nagród MVP w Pluslidze w tym sezonie (10)? Tomasz Fornal Karol Butryn Bartłomiej Bołądź Jurij Gladyr 5 / 10 5. Który kobiecy zespół został siatkarskim mistrzem Polski? Chemik Police ŁKS Łódź Budowlani Łódź MKS Kalisz 6 / 10 6. Ile polskich drużyn awansowało do play-offów siatkarskiej Ligi Mistrzyń? 0 1 2 3 7 / 10 7. Ligę Mistrzyń wygrał zespół Imoco Volley Conegliano. Która z polskich siatkarek gra w tym klubie? Martyna Łukasik Olivia Różański Agnieszka Korneluk Joanna Wołosz 8 / 10 8. W maju siatkarze i siatkarki rozpoczną grę w Lidze Narodów. Które miejsce zajmuje reprezentacja mężczyzn w rankingu FIVB? 1 2 3 4 9 / 10 9. Polki zdobyły kwalifikację na igrzyska wygrywając turniej kwalifikacyjny. Kogo pokonały w finale 3:1? USA Włochy Turcję Słowenię 10 / 10 10. Polscy siatkarze tylko raz wygrali igrzyska olimpijskie. W którym roku miał miejsce ten triumf? 1976 1996 2008 2012 Your score is The average score is 90% 0% Spróbuj jeszcze raz

Odsyłamy także do kilku naszych innych quizów:

Quiz powstał przy współpracy z firmą ORLEN.