Oficjalnie: Barcelona przedłużyła umowę ze swoją perełką

Barcelona z racji wielu problemów natury finansowej poniekąd zmuszona jest do zwiększenia minut dla młodych zawodników, ale to nie tak, że promowanie młodzieży to aktualnie pusty frazes. La Masia regularnie dostarcza znakomitych zawodników. Jeden z nich, Pau Cubarsi, przedłużył właśnie umowę z klubem do 2027 roku, a klauzula w jego przypadku wynosi 500 milionów euro.

Pau Cubarsi 2027 – Barcelona przedłużyła umowę ze swoją perełką

17-letni stoper jest jednym z objawień tego sezonu w ligach z umownego TOP 5. W wypadku wielu urazów, z miejsca wręcz wskoczył do podstawowej jedenastki i udowodnił swój ogromny talent. W meczu Ligi Mistrzów z SSC Napoli potrafił bez problemu radzić sobie z Victorem Osimhenem, który jest jednym z najlepszych napastników na świecie swojego pokolenia. Urodzony w 2007 roku zawodnik, jeżeli osiągnie pełnię potencjału, może być „starterem” w drużynie „Dumy Katalonii” na ponad dekadę. Co do jego talentu nikt nie ma wątpliwości – Barcelona ma w swoich szeregach prawdziwą perełkę.

Jak to jest z tymi klauzulami?

W Hiszpanii kluby wpisują klauzule do praktycznie każdej umowy – jest to swego rodzaju obowiązek od 1985 roku („Królewski Dekret 1006”). Oszczędza to przede wszystkim czas oraz nerwy każdej ze stron. Brak takiej klauzuli de facto oznacza skierowanie takiej sprawy do sądu pracy, a jak wiadomo – tego typu urzędu w tym kraju ociągają się co nieco z decyzyjnością. W przypadku ważnej umowy to sąd decyduje o wartości piłkarza, nie może on za żadnym wypadkiem odejść bez sumy odstępnego.

Po sprawie z Barceloną, Neymarem i słynnymi 222 milionami euro, kluby zaczęły wpisywać wobec topowych zawodników dużo wyższe kwoty, tak aby kluby pokroju Paris Saint-Germain czy Manchesteru City nie były w stanie wyrwać najlepszych piłkarzy – stąd np. Cubarsi ma klauzulę o wartości 500 milionów euro, a ścisła topka w Barcy czy Realu ma w umowie sumy powyżej miliarda w europejskiej walucie.

Pau Cubarsi rozegrał w barwach „Blaugrany” 20 spotkań, ma na koncie prawie 1600 minut. Dostał on już powołanie do seniorskiej kadry Hiszpanii od Luisa de la Fuente i rozegrał dwa sparingi w jej barwach na marcowym zgrupowaniu.

Fot. PressFocus

