Najlepszy strzelec w historii 2. Bundesligi ogłosił koniec kariery

Najlepszy strzelec w historii 2. Bundesligi Simon Terodde ogłosił, że wraz z końcem sezonu zakończy karierę. Aż 11 spośród 17 sezonów na szczeblu seniorskim Terodde spędził na poziomie 2. Bundesligi. Na zapleczu niemieckiej ekstraklasy 36-letni rozegrał 310 meczów i zdobył 177 bramek.

Legenda zaplecza ekstraklasy

Przed sezonem 2007/08 Simon Terodde został włączony do pierwszego zespołu Duisburga, a debiut zaliczył w październiku 2008 roku. W tamtym sezonie zaliczył on jednak zaledwie dziewięć minut na poziomie 2. Bundesligi. ”Ogony” Terodde notował również w sezonie 2010/11, kiedy to wraz z Kolonią występował na poziomie Bundesligi.

Pierwszy pełnoprawny sezon Terodde zaliczył w kampanii 2011/12, kiedy to był piłkarzem Unionu Berlin. W barwach ”Żelaznych” Terodde występował aż do 2014 roku, a sezon 2012/13 był dla niego pierwszym w 2. Bundeslidze z dwucyfrowym dorobkiem bramkowym (10 goli). W latach 2014-16 Terodde był piłkarzem Bochum. W sezonie 2014/15 z dorobkiem 16 goli został wicekrólem strzelców 2. Bundesligi. Rok później nie miał już sobie równych i w 33 meczach strzelił 25 goli.

Latem 2016 roku Terodde przeniósł się do zdegradowanego z Bundesligi Stuttgartu. W nowych barwach ponownie zdobył 25 bramek, co znów dało mu koronę króla strzelców. Przede wszystkim jednak Terodde wywalczył ze Stuttgartem awans do Bundesligi, a dla napastnika był to powrót do niemieckiej ekstraklasy po sześciu latach.

W 15 meczach rundy jesiennej Terodde strzelił jednak tylko dwa gole w 15 meczach i zimą został wypożyczony do Kolonii. Terodde wrócił do drużyny ”Kozłów” po niemal siedmiu latach, lecz po kilku miesiącach spadł z nimi do 2. Bundesligi. Kolonia już po roku wróciła do elity, a Terodde w sezonie 2018/19 z dorobkiem 29 goli po raz trzeci został królem strzelców 2. Bundesligi. Sezon 2019/20 w jego wykonaniu znów był rozczarowujący, bo w Bundeslidze strzelił tylko trzy gole w 23 meczach.

Latem 2020 roku Terodde trafił do HSV, gdzie w sezonie 2020/21 zdobył 24 bramki w 33 meczach. Tym razem nie wystarczyło to do korony króla strzelców, bo 27 goli strzelił napastnik Darmstadt Serdar Dursun. Z HSV Terodde nie wywalczył awansu do ekstraklasy, więc już po roku przeniósł się do zdegradowanego z Bundesligi Schalke.

Z zespołem z Gelsenkirchen już po roku awansował do elity, a sam w 30 meczach strzelił 30 goli. Po raz pierwszy w karierze Terodde zakończył sezon z ”trójką” z przodu przy liczbie bramek. Znów – Terodde na poziomie Bundesligi strzelił tylko kilka goli, a Schalke zaledwie rok pocieszyło się grą na najwyższym poziomie.

W tym sezonie 2. Bundesligi Terodde czekała już nie walka o awans, a o utrzymanie. Po ciężkim boju, dopiero dwie kolejki przed końcem Schalke zapewniło sobie o utrzymanie. Obecny sezon nie był także owocny dla samego napastnika. W 27 meczach Niemiec strzelił zaledwie pięć goli i po raz pierwszy od 10 lat na poziomie 2. Bundesligi nie przekroczył progu dziesięciu goli.

Terodde będzie miał na to jeszcze dwie próby i będą to dla niego zarazem dwa ostatnie mecze w karierze. 36-latek ogłosił bowiem, że po zakończeniu tego sezonu zawiesi buty na kołku. Łącznie, Terodde na poziomie 2. Bundesligi spędził 11 sezonów, w trakcie których rozegrał 310 meczów. Na zapleczu niemieckiej ekstraklasy strzelił 177 goli, co jest najlepszym wynikiem w historii tych rozgrywek. Dla porównania, drugi w tym zestawieniu Sven Demandt zdobył w 2. Bundeslidze 121 bramek.

2. Bundesliga top scorer, promotion hero, Schalke captain, and role model in every sense of the word ⚒️ Simon Terodde informed his teammates today that he will retire at the end of the season. 💙 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐎𝐑 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆, 𝐒𝐈𝐌𝐎𝐍 🤍 pic.twitter.com/dtRYYM5dAT — FC Schalke 04 (@s04_en) May 9, 2024

fot. FC Schalke 04 / YouTube