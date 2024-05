Cztery lata i koniec. Marcin Cebula odchodzi z Rakowa Częstochowa

Marcin Cebula po zakończeniu tego sezonu odejdzie z Rakowa Częstochowa. Umowa zawodnika wygasała wraz z dniem 30 czerwca 2024 i klub nie zdecydował się jej przedłużyć. 28-latek spędził w Rakowie cztery sezony, w trakcie których rozegrał 102 mecze.

Marcin Cebula i jego występy w Rakowie

Były czasy, kiedy liderem ofensywy Rakowa był Marcin Cebula. Początek sezonu 2020/21 – jego pierwszego w barwach Rakowa – był niezwykle udany. W pierwszych sześciu meczach w Ekstraklasie strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty, co rozbudziło apetyty kibiców. Nic dziwnego, że po pewnym czasie niektórzy eksperci, jak np. Sebastian Mila widzieli Cebulę w reprezentacji Polski. Warto dodać, że Cebula przeniósł się do Rakowa po spadku z Koroną Kielce z Ekstraklasy w 2020 roku.

Drybling czy szybkość to tylko niektóre z atutów tego ofensywnego gracza środka pola. Niestety, nie zawsze mógł on je prezentować. Niewątpliwym kłopotem Cebuli były jego kontuzje. W kość dał mu zwłaszcza uraz mięśni przywodzicieli, przez który pauzował aż dziewięć miesięcy. Tak długa przerwa w grze przyczyniła się do osłabnięcia jego roli w klubie. W pierwszym sezonie w Ekstraklasie „Cebul” strzelił dla Rakowa więcej goli niż w kolejnych trzech sezonach.

Pożegnanie Cebuli w Częstochowie

Raków Częstochowa postanowił pożegnać zawodnika podczas domowego meczu z Pogonią Szczecin, który odbędzie się w sobotę 11 maja o godzinie 20:00. Nic w tym dziwnego, gdyż Cebula sięgnął po wszystkie pięć pucharów, które w swojej historii zdobyły „Medaliki” – mistrzostwo Polski, 2x Puchar Polski i 2x Superpuchar Polski.

Marcin Cebula po czterech latach w czerwono-niebieskich barwach z końcem sezonu 2023/2024 odejdzie z Rakowa Częstochowa. Więcej 👉 https://t.co/OxKWncLOQt "Cebul", dziękujemy za wszystko! Powodzenia w dalszej karierze! 👊 pic.twitter.com/12PsYxiLzu — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) May 8, 2024

Obecny sezon jest słodko-gorzki dla ofensywnego piłkarza. Niby 39 meczów to dobry wynik, ale już 1835 minut, w trakcie których strzelił tylko jednego gola i zaliczył cztery asysty nie mogą zadowalać samego zawodnika kreowanego przecież na lidera tworzenie akcji ofensywnych. Wraz z końcem sezonu 2023/24 dobiegał końca kontrakt Cebuli z Rakowem. Wiek, słabsza forma, kontuzje oraz coraz mniejsza przydatność boiskowa sprawiły, że w Rakowie postanowili nie przedłużać kontraktu z niewątpliwie ważnym piłkarzem w historii klubu z Częstochowy.

Trudno nie odnieść wrażenia, że historia Cebuli mogła się potoczyć dużo lepiej. Niestety, sprawy zdrowotne nie pomogły mu w pełni rozwinąć skrzydeł w dłuższym okresie. A szkoda, bo papiery na grę miał naprawdę duże. Piłkarz może też żałować, że przewidywania ekspertów, którzy wieszczyli mu przyszłość w reprezentacji Polski, spełzły ostatecznie na niczym. Debiutu w biało-czerwonej koszulce już raczej nie doczeka.

fot. Raków Częstochowa / YouTube