Śląsk Wrocław – Cracovia 10.05 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.85 Śląsk Wrocław - Cracovia BTTS NIE Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Śląsk Wrocław – Cracovia. Spotkaniem, które zakończy piątkowe zmagania w32. kolejce polskiej PKO Ekstraklasy będzie starcie we Wrocławiu, gdzie miejscowi podejmą walczącą o utrzymanie Cracovię. Gospodarze przystąpią do tego spotkania po wyjazdowej wygranej 2:1 z ŁKS-em. Goście również zwyciężyli swój ostatni mecz, ogrywając Górnik Zabrze 5:0. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to niezwykle interesujące starcie!

Śląsk Wrocław – Cracovia – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na mecze o takim dużym znaczeniu dla ligowej tabeli nie należą do najłatwiejszych. Śląsk Wrocław po spektakularnej rundzie jesiennej, mocno dołuje na wiosnę. Zespół Jacka Magiery nie funkcjonuje już tak dobrze, potykając się co chwila, jednakże punkty zebrane w poprzedniej rundzie jak i indolencja pozostałych zespołów walczących o tytuł sprawia, że wciąż są wiceliderem PKO Ekstraklasy. Przed tygodniem akurat udało im się wygrać na wyjeździe 2:1 z ŁKSem po golach Yegora Matsenko i Piotra Samca-Talara. Do liderującej Jagielloni Wojskowi tracą 2 punkty.

Cracovia natomiast zaszokowała całą piłkarską Polskę, wygrywając w poprzedniej kolejce aż 5:0 rozpędzony Górnik Zabrze. Dzięki temu zwycięstwu Pasy lekko się oddaliły od strefy spadkowej, zwiększając nad nią przewagę na 4 punkty. Wygrana ta była najwyższą w tym sezonie dla zespołu z Krakowa, tworząc tym samym świetną atmosferę na końcówkę sezonu wewnątrz klubu. Pasy do Wrocławia udadzą się pewni siebie, przegrywając zaledwie raz w ostatnich 6 spotkaniach w delegacji.

Mecze pomiędzy tą dwójką w ostatnich latach nie obfitowały w zbyt dużą ilość goli. Na poprzednie 6 spotkań tylko raz padło więcej niż 2 goli. Śląsk mocno obniżył loty na wiosnę, nie prezentując już tak ofensywnej i skutecznej piłki. Występ Pasów sprzed tygodnia to też raczej wyjątek od reguły niż regularność, dlatego też bardziej szedłbym w stronę podtrzymania trendu z ostatnich, bezpośrednich spotkań tych dwóch zespołów.

Moim zdaniem zobaczymy dość zachowawczą grę z obu stron i worek z bramkami nie otworzy się zbyt prędko. Myślę, że maksymalnie jedna ekipa zanotuje trafienie w tym spotkaniu. Stawiam na brak BTTS po kursie @1.85 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Śląsk Wrocław – Cracovia

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Śląsk Wrocław – Cracovia. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Erik Exposito po kursie @3.00.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Gospodarze walczą o tytuł mistrzowski, a goście o utrzymanie. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Śląsk Wrocław – Cracovia

Śląsk z ostatnich czterech spotkań wygrał tylko jedno

Cracovia w ostatnich pięciu starciach zanotowała tylko jedną porażkę

W ostatnich trzech bezpośrednich pojedynkach między tymi ekipami zanotowano dwa remisy

Przewidywane składy Śląsk Wrocław – Cracovia

Śląsk Wrocław : Leszczyński – Petrov, Petkov, Bejger – Żukowski, Pokorny, Schwarz, Matsenko – Leiva, Samiec-Talar – Exposito

: Leszczyński – Petrov, Petkov, Bejger – Żukowski, Pokorny, Schwarz, Matsenko – Leiva, Samiec-Talar – Exposito Cracovia: Hrosso – Ghita, Glik, Skovgaard – Kakabadze, Knap, Sokołowski, Olafsson – Rakoczy, Makuch – Kallman

Fot. PressFocus