Problemy Lechii Gdańsk. Nie otrzymali licencji na grę w Ekstraklasie

Lechia Gdańsk jest liderem 1. ligi. Musi zdobyć jeszcze tylko punkt, by wywalczyć awans. Kibice drużyny z Trójmiasta ostatnio byli w dobrych nastrojach, ale musiała je pogorszyć decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. To gremium bowiem nie przyznało gdańszczanom prawa do gry w Ekstraklasie. Podano, że jest pięć dni na odwołanie od tej decyzji.

Jaki jest powód odrzucenia wniosku?

Do końca rozgrywek na zapleczu Ekstraklasy zostały trzy kolejki. Tymczasem Lechia jest na czele ligowej tabeli i ma aż dziewięć punktów przewagi nad trzecim GKS Katowice. Jeśli w Tychach zespół z Katowic nie zdobędzie trzech punktów, to Lechia w teorii mogłaby cieszyć się z powrotu na najwyższy szczebel rozgrywkowy tego samego dnia. Jednak pojawiły się problemy pozaboiskowe. Od razu zaznaczmy, że nie po raz pierwszy, bo w 2017 roku klub z Gdańska dostał karę: odjęty punkt i 200 tys. złotych do zapłaty.

Istnieją większe problemy, niż brak licencji dla Lechii w pierwszym terminie. Bartosz Frankowski posędziuje sobotni mecz z Wisłą Kraków. 😬 — Tomek Hatta (@Fyordung) May 9, 2024

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN, rozpatrując wnioski o przyznanie licencji dla klubów 1. ligi, które mogą awansować do Ekstraklasy, odrzuciła ten złożony przez Lechię. Z 10 klubów, które były pod lupą, tylko jeden zatem nie dostał licencji. Lechia bowiem nie spełnia kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego.

Lechia ma problem z płynnością finansową, zalega z płatnościami. Tymczasem kryterium F.04 wskazuje na brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego (w związku ze wszelkimi zobowiązaniami prawnymi wobec pracowników), jak też z tytułu kar nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne, z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN i wobec Wojewódzkiego ZPN z tytułu płatności składek członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłat w związku ze zmianami przynależności klubowej zawodników na rzecz PZPN, oraz Wojewódzkiego ZPN.

Od wnioskodawcy wymaga się udowodnienia, że na 31 marca roku kalendarzowego, kiedy rusza dany sezon licencyjny, nie ma żadnych wyżej wymienionych przeterminowanych zobowiązań, które powstały do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się dany sezon licencyjny.

Stanowisko Lechii Gdańsk

Lechia wydała oficjalny komunikat, w którym podaje, że decyzja komisji wynika z zaległości wobec Davida Steca, Mario Malocy i agencji Wolak Management. Stec nadal jest zawodnikiem Lechii, przy czym w tym sezonie nie zagrał ani minuty, natomiast Maloca odszedł z Lechii w ubiegłym roku po spadku.

Prezentujemy komunikat Lechii Gdańsk SA ws. nieotrzymania licencji na grę w Ekstraklasie w pierwszym terminie.

✍️ https://t.co/k0ePAJeuRV pic.twitter.com/mynH1fREXg — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) May 9, 2024

Od początku procesu licencyjnego trwały wytężone prace, by mimo trudnych okoliczności Lechia otrzymała licencję w pierwszym terminie. Odwołujemy się od negatywnej decyzji i zrobimy wszystko, by jak najszybciej zakończyć proces, uzyskując pozytywną decyzję w drugim terminie. Prosimy wszystkich kibiców o cierpliwość i dalsze wsparcie w walce o powrót do ekstraklasy i odbudowę klubu. Do czasu zakończenia procesu licencyjnego klub nie będzie udzielał kolejnych komentarzy. – czytamy w komunikacie klubu.

Do sprawy odniósł się również prezes Lechii Gdańsk Paolo Urfer:

Mimo usilnych starań nie znaleźliśmy żadnego rozwiązania w sprawie 3 zaległości, które nasz klub nadal ma wobec zawodników Malocy i Steca, a także agencji Wolak Management za prowizję należną w związku z bramkarzem Zlatanem Alomeroviciem. Nasz klub ureguluje wszystkie należności zgodnie z żądaniem PZPN w ciągu 5 dni od złożenia odwołania.

