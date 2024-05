Troyes ukarane po kibicowskim skandalu

Troyes to klub należący do City Football Group. Kibice francuskiej drużyny tracą cierpliwość do właścicieli. Obarczają ich winą za drugi spadek z rzędu, tym razem do trzeciej ligi. Gdy Troyes ma ogromne kłopoty, Savio, formalnie piłkarz tej drużyny wypożyczony do Girony, odegrał wiodącą rolę w awansie tego zespołu do Ligi Mistrzów. Jest to bardzo wymowne.

Kibice przerwali mecz Troyes

Szefostwo ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dla którego perłą w koronie jest oczywiście Manchester City, kieruje francuskim klubem od czterech lat. Zaczęło się od sukcesu, czyli awansu do Ligue 1, ale po nim były już same problemy. Drużyna zajmuje teraz 17. miejsce w tabeli i traci siedem punktów do bezpiecznej strefy. Na domiar złego trwa jej fatalna passa – to osiem meczów z rzędu bez zwycięstwa.

Przed tygodniem gracze Troyes nie mogli sobie poradzić nawet z czerwoną latarnią ligi, czyli Valenciennes. Mecz był rozgrywany w piątek, ale nie został zakończony. Valenciennes doprowadziło do wyrównania w 60. minucie, natomiast tuż przed końcem spotkania kibice gospodarzy protestowali tak zawzięcie, że uniemożliwili kontynuowanie gry zdaniem sędziego.

A dark night for Troyes. Their home match vs Valenciennes is abandoned as fans throw flares onto pitch, and some players throw them back into stands! Troyes are on the brink of successive relegations. Owned by the City Football Group, fans ironically chant "Merci City". pic.twitter.com/ocRWes9igx — Colin Millar (@Millar_Colin) May 3, 2024

Fani rzucali na murawę race. Piłkarze starali się reagować na karygodne zachowanie fanów i odrzucali je w stronę trybun. Po jakimś czasie, aby zapanować nad sytuacją, na boisku pojawiły się służby. To jednak nie pomogło. Nie wchodziło w grę, by mecz mógł być wznowiony.

Kary dla kibiców

Wyglądało to dość kuriozalnie. Dodajmy, że Troyes poniosło już konsekwencje za niesubordynację swoich kibiców. To właśnie fanom w pierwszej kolejności zostały wymierzone dotkliwe kary. Czytamy o tym w oświadczeniu:

Przeanalizowaliśmy nagrania z meczu i zidentyfikowaliśmy dziewięć osób, którym zostaną teraz anulowane bilety okresowe i nałożony maksymalny zakaz wstępu na stadion. Ponadto byliśmy rozczarowani, gdy czterech graczy odrzucało race. Mimo wielokrotnych prowokacji fanów wydaje się, że ich reakcje były również niebezpieczne. Ci czterej piłkarze zostali teraz zawieszeni.

Przypomnijmy, że gdy w maju ubiegłego roku Troyes grało u siebie z PSG w meczu 34. kolejki Ligue 1, również doszło do gorszących scen. Ultrasi mistrzów Francji twierdzili, że klub bezprawnie anulował ich bilety na ten mecz. Wtedy dużą część kibiców odesłano do domów jeszcze podczas podróży. Autobusy z fanami zawrócono na trasie do Troyes. Policja uniemożliwiła im dalszy przejazd. Około stu ultrasów PSG mimo tego dotarło na miejsce, ale nie wpuszczono ich na stadion. Okazało się, że mieli nieważne bilety. Aby uniknąć większego zamieszania służby porządkowe pilnowały tych kibiców. W pierwszej połowie mecz w Troyes musiał zostać przerwany na kilka minut. Fani bowiem rzucali race na murawę. A zatem zakłócanie meczów na stadionie drużyny, która jest własnością City Football Group, to nie jest pierwszyzna.

Decyzji sportowej w sprawie przerwanego meczu Troyes z Valenciennes wciąż brak – na razie ukazały się tylko te dotyczące kibiców: ▫️fanów Troyes zabraknie w piątek w Laval

▫️ostatni mecz sezonu (z Annecy) zostanie rozegrany bez udziału publiczności — Bartek Gabryś (@BartekGab) May 8, 2024

fot. screen Twitter

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: