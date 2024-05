Znamy oficjalny hymn EURO 2024!

Do rozpoczęcia EURO 2024 zostało już niewiele czasu. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca, a na trochę ponad miesiąc przed startem poznaliśmy oficjalny hymn turnieju rozgrywanego na niemieckich boiskach. Utwór nosi tytuł „Fire” i powstał przy współpracy grupy Meduza, zespołu OneRepublic oraz niemieckiej piosenkarki Leony.

Singiel „Fire” miał swoją premierę 10 maja. Pierwsza informacja o twórcach oficjalnego utworu EURO 2024 została przekazana kibicom w trakcie losowania fazy grupowej. Wówczas ogłoszono, że wokalistką będzie Kim Petras. Wygląda na to, że została zastąpiona w procesie twórczym przez Leony. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie UEFA:

Piosenka, napisana przez Ryana Teddera z One Republic i wyprodukowana przez MEDUZA, łączy w sobie ukochaną produkcję house’ową hymnu włoskiej grupy, fascynujące pejzaże dźwiękowe OneRepublic i popową wiedzę Leony w utworze, który ucieleśnia zapał i ducha zarówno fanów piłki nożnej, jak i fanów muzyki.

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) May 10, 2024