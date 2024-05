Piłkarz Betisu zapadł w śpiączkę farmakologiczną

Hiszpańskie media informują o tragicznych wydarzeniach dotyczących zawodnika Betisu wypożyczonego do drugoligowego Sociedad Deportiva Amorebieta. Félix Martí Garreta doznał urazu głowy w swoim domu i znajduje się obecnie w stanie śpiączki farmakologicznej.

Co się stało?

Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu w domu piłkarza w Palau-solità i Plegamans, nieopodal Barcelony. 20-letni wychowanek Realu Betis doznał uszkodzenia mózgu na skutek urazu spowodowanego upadkiem. Félix Martí Garreta został przetransportowany na oddział intensywnej terapii do szpitala w Barcelonie. Początkowo wydawało się, że wypadek nie zagraża życiu zawodnika, który szybko wybudził się ze śpiączki. Jego stan nagle pogorszył się i został ponownie wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Jak informuje „Estadio Deportivo” zawodnik przebywał w Barcelonie w celu przejścia badań dotyczących prawdopodobnych napadów padaczkowych i towarzyszących im zawrotów głowy, których doznał w ostatnim czasie. W trakcie jednego z takich napadów miało dojść do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego piłkarz uderzył się w głowę i doznał obrażeń mózgu.

Informację o stanie zdrowia piłkarza otrzymaliśmy dopiero po czasie, jako iż rodzina poszkodowanego oraz same kluby starały się załatwić sprawę dyskretnie ze względu na powagę sytuacji. Zarówno SD Amorebieta, Real Betis jak i rodzina zawodnika proszą o uszanowanie ich prywatności i proszą o modlitwę o zdrowie zawodnika. Zewsząd docierają słowa otuchy i wsparcia dla rodziny oraz kolegów z zespołu 20-latka. Według hiszpańskich mediów rokowania wobec zawodnika są optymistyczne, kluczowe będą najbliższe dni. Nie tak dawno informowaliśmy o sytuacji Sergio Rico, bramkarza PSG, który również znajdował się w stanie śpiączki farmakologicznej i po niespełna roku od wypadku wrócił do treningów.

Miał wrócić do Betisu

Félix Martí Garreta został wypożyczony na drugi poziom rozgrywkowy w Hiszpanii, by nabrać doświadczenia na seniorskim szczeblu. Przed sezonem 2023/2024 rozegrał tylko dwa mecze w barwach Betisu. Młody piłkarz szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce SD Amorebiety i spisywał się fenomenalnie będąc jednym z najlepszych zawodników klubu.

Jako lewy lub pół-lewy obrońca rozegrał 33 spotkania strzelając cztery gole oraz zanotował jedną asystę. Zawodnik występuje również w reprezentacji Hiszpanii do lat 19. Dobre występy 20-letniego Hiszpana nie uszły uwadze Manuela Pellegriniego. Szkoleniowiec Betisu planował dać szansę młodzieńcowi w okresie przygotowawczym przed przyszłym sezonem i poważnie rozważał włączenie go do seniorskiego zespołu.

fot. screen YouTube/SD Amorebieta

