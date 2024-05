Bayern traci utalentowanego wychowanka

Bayern poinformował, że Malik Tillman definitywnie opuści Monachium. Amerykanin ten sezon spędził na wypożyczeniu w PSV, z którym sięgnął po mistrzostwo Holandii. Klub z Eindhoven wykupił 21-latka za 12,5 mln euro i podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku.

Bayern nie poznał się na swoim wychowanku

Urodzony w Norymbergi reprezentant USA do szkółki Bayernu trafił w 2015 roku, w wieku 13 lat. Tillman piął się przez drużyny U17, czy U19, aż w sezonie 2019/20 zadebiutował w zespole rezerw. Drugi zespół Bayernu występował wówczas na poziomie III ligi i sensacyjnie walczył o mistrzostwo. W czerwcu 2020 roku po raz pierwszy zagrał w meczu rezerw i w końcówce sezonu 2019/20 zaliczył łącznie osiem występów. Pięć razy Tillman wychodził na murawę w pierwszym składzie i strzelił pięć goli (z czego w dwóch meczach ustrzelił po dublecie).

Drugi zespół Bayernu niespodziewanie sięgnął po mistrzostwo 3. Ligi z takimi zawodnikami w składzie, jak Josip Stanisić, Angelo Stiller, Chris Richards, czy przede wszystkim Jamalem Musialą. Mimo zajęcia pierwszego miejsca, rezerwy Bayernu nie mogły awansować do 2. Bundesligi – choć spadek na zaplecze niemieckiej ekstraklasy pierwszej drużynie raczej nigdy grozić nie będzie.

The only coach who won the 3.Liga with Bayern's U23. Musiala, Zirkzee, Stiller, Tillman, Stanisic, Richards, Daniliuc, Booth. All did some of their steps with Hoeneß as coach. pic.twitter.com/KwWZ4Gs4vQ — BayernTalente (@CampusVid2) May 6, 2024

Niestety, w październiku 2020 roku Tillman zerwał więzadło krzyżowe i do końca sezonu 2020/21 już nie zagrał. W sezonie 2021/22 Tillman wrócił do zdegradowanej do IV ligi drużyny rezerw i zadebiutował nawet w pierwszym zespole Bayernu. W barwach ”Die Roten” zdążył on jednak rozegrać zaledwie siedem meczów i tylko raz znalazł się w wyjściowym składzie. Choć w wygranym 12:0 meczu I rundy DFB Pokal strzelił nawet gola przeciwko Bremer SV.

Latem 2022 roku Tillman został wypożyczony do Rangersów, z którymi wywalczył pierwszy od 12 lat awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W barwach drużyny z Glasgow zaliczył on 43 występy (z czego 36 w pierwszym składzie), w których strzelił 12 goli i zaliczył pięć asyst. Tylko James Tavernier i Antonio Colak zdobyli w tamtej kampanii więcej bramek dla Rangersów.

"I'm extremely proud" 💪 Rangers midfielder Malik Tillman reacts to winning the PFA Scotland Young Player of the Year award 🏆 pic.twitter.com/2ufwSvV4PL — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) May 15, 2023

Wypożyczenie do Rangersów po roku dobiegło końca, ale Bayern wysłał Tillmana na kolejne – do PSV. Z ”Rolnikami” również awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów, eliminując w fazie play-off… Rangersów. Rok wcześniej sytuacja była odwrotna i to Rangersi wyeliminowali w finałowej fazie eliminacji PSV.

W PSV Tillman wystąpił w 37 meczach, z czego 22 razy znalazł się w wyjściowym składzie. Reprezentant USA łącznie strzelił do tej pory dziewięć goli oraz zanotował 15 asyst i jest czwartym najlepszym strzelcem w zespole Petera Bosza. Z Tillmanem w składzie PSV wywalczyło pierwszy od ośmiu lat awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Przede wszystkim jednak Amerykanin dołożył cegiełkę do pierwszego od 2018 roku mistrzostwa Holandii.

Władze PSV były na tyle zadowolone z dyspozycji Tillmana, że zdecydowały się na transfer definitywny 21-latka. ”Rolnicy” mają zapłacić Bayernowi 12,5 mln euro, co byłoby czwartym najdroższym transferem przechodzącym w historii klubu. Kontrakt Tillmana ma obowiązywać przez kolejne cztery lata, do końca sezonu 2027/28. Amerykanin otrzymał od PSV znakomity, przedwczesny prezent urodzinowy, bowiem 28 maja skończy on 22 lata.

