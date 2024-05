Występ na zawodach takich jak EURO i to w dodatku na własnym terenie jest marzeniem wielu piłkarzy. Tylko garstka z graczy ma realną szansę, aby tego dostąpić. Do tego grona nie dołączy Serge Gnabry. Bayern Monachium poinformował, że Niemiec nie zagra do końca obecnego sezonu 2023/2024.

EURO 2024: Kolejna gwiazda ominie turniej

Rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt i Bayernem Monachium był niezwykle pechowy dla graczy z Bawarii. Gol stracony w końcówce meczu, a także kontrowersje przy ewentualnej bramce Niemców – te okoliczności mogły rozsierdzić fanów „Die Roten”. Do tego należy doliczyć uraz jednego z liderów klubu, czyli Serge’a Gnabry’ego. Zszedł on z boiska już w 27. minucie, zastąpił go Alphonso Davies.

Skrzydłowy doznał nagłego urazu bez kontaktu z rywalem i położył się na murawie. Gnabry dotykał swojego uda upatrując problemu właśnie tam. Wydawałoby się, że to chwilowa niedyspozycja i wróci na boisko. Kibice futbolowi widzieli wiele więcej groźniejszych sytuacji, które nie kończyły się kontuzją i szybkim końcem meczu. Niestety tym razem tak się nie stało.

Kilka tygodni przerwy Niemca

Przed weekendem Bayern Monachium opublikował komunikat medyczny dotyczący stanu zdrowia swojego piłkarza. Gnabry naderwał wiązkę mięśniową w lewym tylnym udzie. Wiadomo, że gwiazdor Bawarczyków nie wystąpi już dla swojego klubu w sezonie 2023/2024.

Koniec sezonu oznacza także również jego brak udziału na EURO 2024. Przewidywalna przerwa Niemca to około dwa miesiące. Gnabry jest niezwykłym pechowcem. Ten sam uraz wykluczył Niemca z udziału w mistrzostwach świata 2018. Jak widać, historia lubi się powtarzać, co raczej na pewno nie podoba się samemu zawodnikowi.

Obecny sezon jest bardzo zły dla Gnabry’ego. Kontuzja wiązki mięśniowej jest jego piątym (!) urazem w rozgrywkach 2023/2024. Zawodnik miał problemy z biodrem, mięśniami czy przedramieniem. Dla odmiany, liczby gracza w „Die Mannschaft” są bardzo dobre. W swoich trzynastu pierwszych meczach dla dorosłej kadry strzelił trzynaście goli w trzynastu meczów.

Różnego rodzaju problemy zdrowotne Gnabry’ego mocno przeszkadzają w jego piłkarskiej reprezentacji. Jednak bilans 22 bramek w 45 spotkaniach można uznać za bardziej niż korzystny. Ostatni raz w reprezentacji piłkarz urodzony w Stuttgarcie zagrał 21 listopada w spotkaniu towarzyskim z Austrią. Na pewien czas jego licznik występów w narodowych barwach się zatrzyma. Niestety w ostatnim czasie Gnabry to „szklanka”. Mimo to 28-latka stać jeszcze na wiele w piłce nożnej.

Fot. PressFocus

