Zapowiedź 20. kolejki ORLEN Ekstraligi

Do końca sezonu ORLEN Ekstraligi pozostały zaledwie trzy kolejki. Tabeli przewodzi GKS Katowice, mający jednak zaledwie trzy punkty przewagi nad Pogonią Szczecin. Ta czyha na każdy błąd. Szczególnie, że wypracowała przecież lepszy bilans bramkowy od „GieKSy”. A to właśnie on będzie ważył, jeśli oba kluby zrównają się dorobkiem (w meczach bezpośrednich jest remis). Kolejny weekend przyniesie nam porcję sporych emocji.

UKS SMS ŁÓDŹ – ŚLĄSK WROCŁAW (11.05, godz. 12:00)

Piłkarki UKS SMS Łódź pozostają w rywalizacji o medale, a w sobotę czeka je kolejny solidny sprawdzian. Zmierzą się ze Śląskiem Wrocław, który choć zaczął grać „w kratkę”, wciąż może uchodzić za objawienie rundy wiosennej. Od początku roku ekipa z Dolnego Śląska mocno punktuje w lidze, a w ORLEN Pucharze Polski doszła do finału (ten rozegrany zostanie 19 maja). I tym razem może zagrozić faworytkom, którymi mimo wszystko będą w tym przypadku gospodynie.

AP ORLEN GDAŃSK – GKS KATOWICE (11.05, godz. 12:00)

„GieKSa” jest o cztery mecze od historycznego dubletu. Musi być w nich jednak bezbłędna, a rywali ma nie byle jakich. W sobotę zagra z AP ORLEN Gdańsk. Ekipa z Trójmiasta cały czas liczy się w grze o brązowe medale mistrzostw Polski, choć ostatnio nie ma już takiej „siły rażenia” jak wcześniej. W poprzednich kolejkach przegrała z UKS SMS Łódź (0:2) i Śląskiem Wrocław (0:1). Wciąż potrafi być jednak równorzędnym rywalem, także dla najlepszych.

MEDYK KONIN – POGOŃ SZCZECIN (11.05, godz. 12:00)

Czy to zderzenie przeszłości z przyszłością? Medyk Konin wielokrotnie był mistrzem Polski. Od kilku sezonów w ORLEN Ekstralidze wyraźnie jednak cierpi. Przed rokiem ledwo obronił się przed spadkiem, ratując utrzymanie w ostatniej kolejce. Teraz jest w jeszcze trudniejszej sytuacji. Do UJ Kraków traci co prawda tylko dwa punkty, ale ma trudny terminarz. W sobotę zmierzy się z Pogonią, która z kolei w tym roku wkroczyła do krajowej czołówki. Na jesieni była co prawda mocniejsza niż wiosną, ale wciąż liczy się w grze o mistrzostwo. I trzy punkty będą jej bardzo potrzebne.

POGOŃ TCZEW – GÓRNIK ŁĘCZNA (11.05, godz. 14:00)

To starcie dwóch światów. Drużyna, która uchodziła za kandydata do mocnej walki o utrzymanie, a punktuje zaskakująco dobrze zmierzy się z ekipą, która po kilku solidnych „wpadkach” wypisała się z gry o brąz mistrzostw Polski. Mimo, że mowa o sąsiadach z tabeli, faworytami powinny być przyjezdne z Łęcznej. Choć właściwie trudno przewidzieć, jak to się skończy. Pogoń Tczew ograła przecież już w tym sezonie chociażby Śląsk Wrocław. I to dwa razy! Górnik natomiast wiosną potrafił przegrać ze Stomilankami, ostatnim zespołem tabeli.

UJ KRAKÓW – CZARNI SOSNOWIEC (12.05, godz. 12:00)

Piłkarki UJ Kraków grają niejako z nożem na gardle. Uzbierały dotychczas tylko dwa punkty więcej od Medyka Konin. Muszą mieć się na baczności, by nie znaleźć się zaraz w strefie spadkowej. W niedzielę o punkty będzie im trudno. Zmierzą się bowiem z zespołem, który wiosną radzi sobie znakomicie. Czarni Sosnowiec awansowali już na trzecie miejsce tabeli ORLEN Ekstraligi. Od kilku miesięcy prezentują coraz wyższą formę. Brak ich zwycięstwa będzie tu niespodzianką.

REKORD BIELSKO-BIAŁA – STOMILANKI OLSZTYN (12.05, godz. 13:00)

Rekord Bielsko-Biała gra w tym sezonie nieźle, a ma wciąż tylko trzy punkty przewagi nad będącym w strefie spadkowej Medykiem Konin. Jeśli chce spokojnej końcówki sezonu, w niedzielę musi wygrać. Mierzy się z czerwoną latarnią tabeli, Stomilankami Olsztyn. A te w ostatnim czasie niespodziewanie zaczęły punktować. Czy i tym razem zdołają zaskoczyć?

ORLEN Ekstraliga kobiet – tabela przed 20. kolejką:

1. GKS Katowice – 45 pkt (bramki: 43-14)

2. Pogoń Szczecin – 42 pkt (bramki: 49-15)

3. Czarni Sosnowiec – 37 pkt (bramki: 49-20)

4. UKS SMS Łódź – 35 pkt (bramki: 41-17)

5. AP ORLEN Gdańsk – 32 pkt (bramki: 28-22)

6. Śląsk Wrocław – 31 pkt (bramki: 39-30)

7. Górnik Łęczna – 27 pkt (bramki: 29-26)

8. Pogoń Tczew – 20 pkt (bramki: 25-58)

9. Rekord Bielsko-Biała – 16 pkt (bramki: 21-33)

10. UJ Kraków – 15 pkt (bramki: 24-39)

11. Medyk Konin – 13 pkt (bramki: 18-52)

12. Stomilanki Olsztyn – 10 pkt (bramki: 12-52)

ORLEN Ekstraliga kobiet – najlepsze strzelczynie:

12 goli – Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin)

10 goli – Magdalena Sobal (Pogoń Tczew), Anna Zapała (UJ Kraków), Marcelina Buś (Śląsk Wrocław), Karolina Majda (UKS SMS Łódź)

9 goli – Emilia Zdunek (Pogoń Szczecin)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN