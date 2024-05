Oficjalnie: Kylian Mbappe żegna się z PSG!

Od dłuższego czasu panowało przekonanie, że Kylian Mbappe wraz z końcem czerwca 2024 roku zakończy przygodę z Paris Saint-Germain. Francuz swego czasu miał już poinformować klub o swoich zamiarach. 25-latek w jasnych słowach za pomocą mediów społecznościowych potwierdził wcześniejsze doniesienia.

Przyszłość Mbappe była niejasna od miesięcy. Zawodnik już jakiś czas temu miał zakomunikować władzom Paris Saint-Germain, że wraz z końcem czerwca 2024 roku odejdzie z klubu. Teraz, po miesiącach niepewności, Francuz oficjalnie potwierdził, że jego przygoda z mistrzem Francji dobiegnie końca w czerwcu. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem, w którym uda się 25-latek jest Madryt, a dokładniej jego „królewska” część.

Nie jest tajemnicą, że ,,Królewscy” bardzo chcieliby go mieć w swoich szeregach. W 2022 roku kontaktował się z nim Fiorentino Perez i Francuz już wtedy miał szanse dołączyć do Realu. Wówczas dosyć niespodziewanie przedłużył umowę z PSG. Mbappe nie ukrywa, że od dziecka marzy o grze w Realu Madryt. Wygląda na to, że saga transferowa z udziałem Francuza, a także hiszpańską drużyną, wkrótce (w końcu!) dobiegnie końca.

🔴🔵👋🏻 Mbappé announces in public for the first time that he’s leaving PSG in June.

He will say goodbye to the fans on Sunday. 🇫🇷

⏳⚪️ #RealMadridpic.twitter.com/jMXpoN7eeB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2024