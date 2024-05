Puszcza Niepołomice przedłużyła umowy z dwójką kluczowych graczy

Puszcza Niepołomice zyskała wielu fanów dzięki mądrej polityce transferowej i skutecznej grze na boisku, znając swoje ograniczenia i eksponując atuty. Przed 31. kolejką zdecydowała się na przedłużenie umów u dwóch ze swoich zawodników – Wojciecha Hajdy oraz Artura Craciuna.

Około 56% swoich bramek (wg EkstraStats po 31. kolejce) Puszcza Niepołomice zdobywa po stałych fragmentach gry, co daje jej drugie miejsce w Ekstraklasie pod tym względem. To „specjalność zakładu” z okolic Krakowa, z którego Tomasz Tułacz znany jest od kilku lat. Najdłużej pracujący trener na szczeblu centralnym (w klubie od 2015 roku) jest już bardzo bliski utrzymania swojego zespołu na kolejny sezon w najwyższej polskiej lidze. Klub był skazywany na pożarcie, a tymczasem za nieco ponad pół roku znów ma zagrać na swoim domowym obiekcie.

Jednym z beneficjentów takiego stylu gry jest Mołdawianin Artur Craciun. W aktualnej kampanii zdobył on już siedem bramek. Wiele z nich decydowało o zdobyciu jakże ważnych punktów. Z Wartą Poznań zaliczył bramkę i asystę (wygrana 2:0), z Widzewem Łódź wykorzystał rzut karny (1:0). Niedawno strzelił też gola z główki z Lechem, a Puszcza sensacyjnie wygrała tam 2:1. Craciun to prawdziwa sensacja tej ligi. Kto to bowiem widział, żeby środkowy obrońca beniaminka miał na koncie siedem bramek i trzy asysty?!

Mołdawiański kadrowicz, sprowadzony w letnim oknie 2023, przedłużył wygasający z końcem czerwca kontrakt o kolejny rok. W Puszczy rozgrywa rok życia. Wykorzystał 5/5 karnych w tym sezonie i dołożył do tego jeszcze dwa gole z gry. Doskonale odnajduje się w takiej fizycznej piłce. Skąd wytrzasnęła go Puszcza Niepołomice? To akurat bardzo proste – z meczu eliminacyjnego Mołdawia vs Polska, który zakończył się sensacyjnym zwycięstwem kopciuszka. Sam przyznał w „TVP Sport”, że to druga połowa tamtego meczu otworzyła mu furtkę do polskiej ligi.

Wojciech Hajda z kolei przedłużył umowę do 2026 roku. Rozegrał on dla klubu z Małopolski 89 spotkań. Miesiąc temu w starciu z Cracovią zdobył on dla klubu swoją pierwszą bramkę. Mecz ten miał ciekawy wątek poboczny – drużyna gości w tym meczu (Puszcza) grała de facto na swoim stadionie, ale tylko na potrzeby Ekstraklasy. Puszcza Niepołomice gra bowiem swoje mecze domowe, z racji braku odpowiedniej infrastruktury u siebie, na arenie w Krakowie przy ul. Kałuży.

Puszcza Niepołomice gra swój pierwszy sezon w historii klubu w Ekstraklasie. Zajmuje 14. miejsce w tabeli i ma nad strefą spadkową cztery punkty przewagi na dwie kolejki przed końcem. W ostatnich ośmiu ligowych meczach przegrała tylko raz.

