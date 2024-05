Zapaść Casemiro

Casemiro ma za sobą jeden z najgorszych tygodni w karierze. Najpierw przyjął ”czwórkę” od Crystal Palace, a w domowym meczu z Arsenalem popełnił kuriozalny błąd przy jedynym w tym spotkaniu golu autorstwa Leandro Trossarda. Kibice Manchesteru United powoli mają już dość brazylijskiego zawodnika.

Nienaturalna pozycja Casemiro

Brazylijczyk, który przez lata był częścią kultowego tercetu CKM (Casemiro-Kroos-Modrić) w Realu Madryt, w ostatnim czasie musi występować w Manchesterze United na nienaturalnej dla niego pozycji stopera. Wszystko wiąże się z gigantycznym problemem z kontuzjami, który trapi ”Czerwone Diabły” przez cały sezon. Regularnie na ten problem zwraca uwagę mający i tak bardzo słabe notowania Erik ten Hag.

Wydaje się, że menedżer United nieporadnie szuka kolejnych wymówek, by usprawiedliwić słabą grę swojej drużyny. Owszem, przeciwko Arsenalowi zabrakło w składzie przede wszystkim głównego kreatora, czyli Bruno Fernandesa, ale jego absencja nie powinna aż tak bardzo zachwiać grą w ataku.

🔴 Ten Hag: “When you're missing seven starting players… we are competitive with one of the best teams in the Premier League”, told Sky. pic.twitter.com/SDjG9UeduT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024

Ogrywany przez gwiazdę Crystal Palace

Gdy Casemiro trafiał do Premier League, wiele osób dziwiło się, że Real go wypuszcza. Brazylijczyk chciał poszukać jednak nowego wyzwania i wybór padł akurat na klub, który po epoce sir Aleksa Fergusona jest symbolem chaosu. Jednak początki defensywnego pomocnika na Old Trafford, który wcześniej brylował w LaLiga, były naprawdę obiecujące.

Dopiero w tym sezonie nastąpił gwałtowny zjazd, jeśli chodzi o jego formę. Wydaje się, że Casemiro nie „dojeżdża” zbyt często, a przy tym nie potrafi zachować chłodnej głowy na boisku. Odpuszcza krycie, często popełnia karygodne, niepotrzebne faule i daje się ogrywać nawet tym słabszym przeciwnikom.

Przed tygodniem, w meczu z Crystal Palace (0:4) Michael Olise mijał go jak chciał, z wręcz za dużą łatwością. Francuz upokorzył weterana z Ameryki Południowej. Casemiro w ustabilizowaniu formy nie pomaga na pewno też to, że co jakiś czas musi grać na środku obrony. Ta pozycja zdecydowanie mu nie odpowiada i gołym okiem widać, że nie czuje się tam zbyt dobrze.

OLISE SEND CASEMIRO BACK TO MANCHESTER ..!!#CRYMUN pic.twitter.com/xVXN3CexbU — Haroon Mustafa (@CRICFOOTHAROON) May 6, 2024

Połączenie młodości z doświadczeniem

W ostatnim czasie Erik ten Hag często wystawia Brazylijczyka w duecie z młodym Kobbiem Mainoo. To zdecydowanie ulubiona para pomocników menedżera „Czerwonych Diabłów”. Niestety, wydaje się, że 19-latek, który miał znakomite wejście do drużyny, także obniżył loty. Ale skoro sprzeciętniał rutyniarz, który ma w CV pasmo sukcesów w Realu, to czy można mieć pretensje do młokosa. Co prawda Casemiro można pochwalić za kilka rzeczy, jak twarda gra, przebłyski umiejętności sprzed lat, ale brakuje mu w tym regularności.

Pamiętne słowa Orłowskiego

Leszek Orłowski, dziennikarz tygodnika „Piłka Nożna” i komentator Canal+Sport, swego czasu nie miał litości dla Casemiro. W dość ostrych słowach skomentował transfer Brazylijczyka do Manchesteru United, za który ”Czerwone Diabły” zapłaciły aż 70 milionów euro. Orłowski po tym wpisie spotkał się z dużą krytyką, lecz czas pokazał, że nie pomylił się on w swojej ocenie.

Leszek Orłowski, komentator Canal+, w 2022 roku o Casemiro. pic.twitter.com/vjezgbCwYZ — ManUtd.pl (@ManUtd_PL) May 7, 2024