Finał Pucharu Danii transmitowany… w trybie menadżerskim?

Rozwój technologii dookoła futbolu w ostatnich latach mocno przyspieszył. Kolejnym elementem w tym kierunku jest zmiana formy transmisji telewizyjnej. Widzowie finału Pucharu Danii mieli możliwość oglądania meczu w „trybie menedżera”. Oznacza to, że transmisja zawierała informacje, które znamy chociażby z trybu kariery w FIFIE. Nad głowami zawodników pojawiała się belka z ich nazwiskami, która ułatwiała identyfikację poszczególnych piłkarzy. Fani zwracali uwagę, że to rozwiązanie mogłoby zostać lepiej dopracowane, gdyż momentami sporej wielkości nazwiska nad głowami zasłaniały część boiska.

Na dole ekranu widoczna była zaś mapa z ustawieniem poszczególnych piłkarzy oraz położeniem piłki. Dzięki temu kibice oglądający mecz w telewizji mogli analizować ustawienie obu drużyn w trakcie meczu. Pozwoliło to na lepsze zrozumienie gry, gdyż kamera telewizyjna zazwyczaj obejmuje tylko część boiska, sprawiając, że pozycja niektórych zawodników umyka oku telewidza. Oprócz tego, widzowie mogli obserwować chociażby statystykę z prędkością piłki po strzale.

