Bournemouth przedłużyło kontrakt z Andonim Iraolą

Bournemouth poinformowało o przedłużeniu kontraktu z trenerem Andonim Iraolą o kolejny rok. Dotychczasowa umowa wygasała wraz z końcem przyszłego sezonu. Wiadomo już, że Bournemouth nie zakończy tego sezonu poniżej 13. miejsca, a więc pod wodzą Iraoli zaliczyło progres względem poprzednich rozgrywek.

Zaskakująca decyzja Bournemouth

Po porażce z Liverpoolem 0:9 w 4. kolejce sezonu 2022/23 Bournemouth podjęło decyzję o zwolnieniu Scotta Parkera – trenera, który po dwóch latach przywrócił ”Wisienki” do Premier League. Schedę przejął jego dotychczasowy asystent Gary O’Neil i jeszcze przed mundialową przerwą wydostał Bournemouth ze strefy spadkowej. W trakcie przerwy mundialowej klub podjął decyzję o powierzeniu O’Neilowi na stałe pierwszego zespołu.

Choć nie obyło się bez turbulencji, po zwycięstwie z Leicester 1:0 w 30. kolejce Bournemouth wydostało się ze strefy spadkowej i już ani razu w niej nie zagościło. Sezon 2022/23 Bournemouth zakończyło na 15. miejscu z sześciopunktową przewagą nad strefą spadkową. Mimo utrzymania się w Premier League, klub kilka tygodni po zakończeniu sezonu podjął szokującą decyzję o zwolnieniu O’Neila.

Bournemouth have sacked Gary O'Neil despite the head coach keeping the club in the Premier League last season. 🍒❌pic.twitter.com/eIzdzmoUNI — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 19, 2023

Wraz z początkiem nowego sezonu ”Wisienki” przejął Andoni Iraola, dla którego była to dopiero druga w karierze praca za granicą, ale pierwsza od ponad czterech lat. W sezonie 2018/19 Hiszpan prowadził cypryjską, jednak już w styczniu został zwolniony. W sezonie 2019/20 Iraola prowadził drugoligowe Mirandes, a w sierpniu 2020 roku przejął występujące na tym samym szczeblu Rayo Vallecano. Po barażach Iraola wprowadził Rayo do LaLiga, a w sezonach 2021/22 i 2022/23 zajął z klubem z Madrytu 12. miejsce.

Po pierwszych dwóch miesiącach sezonu kibice Bournemouth mogli łapać się za głowę na myśl o zwolnieniu O’Neila. Po dziewięciu kolejkach ”Wisienki” miały na koncie zaledwie trzy punkty i to za sprawą remisów. Dopiero w 10. kolejce udało się odnieść pierwsze ligowe zwycięstwo, kiedy to na Vitality Stadium Bournemouth pokonało 2:1 prowadzone przez O’Neila Wolverhampton.

Co prawda w następnej serii gier Bournemouth zostało rozbite na Etihad przez Manchester City 1:6, ale w kolejnych ośmiu meczach odnieśli aż siedem zwycięstw i tylko raz stracili punkty, kiedy to zremisowali 2:2 z Aston Villą. Po tym znakomitym okresie znów nastąpiła zniżka formy i Bournemouth pierwsze zwycięstwo w 2024 roku odniosło dopiero 3 marca. Było to jedno z czterech zwycięstw, które Bournemouth zanotowało w ciągu pięciu kolejnych meczów.

Dzięki tym wynikom Iraola został nagrodzony najlepszym menedżerem Premier League w marcu. Do tamtej pory tylko Eddie Howe był jedynym menedżerem Bournemouth, który został wybrany menedżerem miesiąca. Anglik nagradzany był trzykrotnie, z czego po raz ostatni w październiku 2018 roku.

🇪🇸🏆 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Bournemouth's Andoni Iraola is the Premier League Manager of the Month! 🍒 pic.twitter.com/KRDL2BIIEP — EuroFoot (@eurofootcom) April 12, 2024

Choć ”Wisienki” w sześciu ostatnich meczach zdobyły zaledwie cztery punkty, już teraz wiadomo, że nie zakończą sezonu poniżej 13. miejsca. Tym samym, Iraola osiągnął lepszy wynik niż przed rokiem O’Neil. W związku z tym władze Bournemouth zdecydowały się przedłużyć kontrakt z Hiszpanem o kolejny rok. Pierwotnie kontrakt Iraoli obowiązywał do końca sezonu 2024/25. Prezes Bournemouth Bill Foley w samych superlatywach wypowiedział się o pracy Iraoli w klubie z południowej części Anglii.

Andoni wywarł ogromny wpływ na drużynę, więc jesteśmy podekscytowani możliwością przedłużenia umowy. Osiągnęliśmy klubowy rekord punktowy w Premier League dzięki serii doskonałych występów i wyników zespołu. Piłkarze od razu kupili jego filozofię futbolu, a nasi kibice naprawdę go polubili. Nie możemy się doczekać dalszej współpracy z nim.

Bournemouth może jeszcze zakończyć rozgrywki Premier League w górnej części tabeli, jeśli przynajmniej zremisuje w ostatniej kolejce z Chelsea, a Brighton przegra oba pozostałe mecze tego sezonu. W 37 meczach podopieczni Iraoli zgromadzili 48 punktów, co jest klubowym rekordem w Premier League. Do tej pory ”Wisienki” najwięcej punktów zdobyły w sezonie 2016/17, kiedy to 46 punktów dało im dziewiąte miejsce na koniec sezonu.

fot. AFC Bournemouth / YouTube

