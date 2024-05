Czekali na to niemal dekadę. FCSB mistrzem Rumunii

Po raz pierwszy od 2015 roku FCSB zostało mistrzem Rumunii. Nigdy wcześniej klub z Bukaresztu tak długo nie czekał na tytuł mistrzowski. To pierwsze mistrzostwo kraju w pełni wywalczone jako ”FCSB”. W trakcie sezonu 2014/15, kiedy klub wywalczył ostatnie mistrzostwo, prawa do nazwa ”Steaua” przejęło rumuńskie wojsko.

Zmiana nazwy na FCSB

Do sezonu 2014/15, ostatniego okraszonego mistrzostwem Rumunii, klub z Bukaresztu przystępował jako Steaua, a zakończył jako FCSB. Kilka lat wcześniej, w 2011 roku Ministerstwo Obrony Narodowej pozwało Steauę, uważając, że prawowitym właścicielem herbu, barw, nazwy i dotychczasowych sukcesów klubu jest rumuńska armia. Wojsko, które założyło klub w 1947 roku, domagało się od właściciela George Becaliego 37 milionów euro odszkodowania za ”bezprawne wykorzystywanie własności intelektualnej” w latach 2004-14.

W grudniu 2014 roku Sąd Najwyższy orzekł na korzyść rumuńskiego MON-u i Steaua została pozbawiona herbu. Kilka dni później klub odbył się mecz z CSMS, podczas którego nie mogło być eksponowane logo Steauy. Piłkarze wyszli zaś na boisko w strojach z zaklejonym herbem. W styczniu 2015 roku zaprezentowano nowy herb – ośmiokątną gwiazdę z napisem ”FCSB”. Rundę wiosenną 2014/15 utytułowany klub dokończył więc jako nowy twór – FC Steaua Bukareszt SA.

W marcu 2017 roku Komitet Wykonawczy rumuńskiej federacji piłkarskiej zatwierdził wniosek o zmianę nazwy klubu z ”FC Steaua București” na ”FC FCSB”. Tymczasem należące do MON ”CSA Steaua București” poinformowało, że od lata wznowi sekcję piłkarską. Becali mówił zaś, że to jego Steaua zachowa wszelkie tytuły, czy aktualny współczynnik UEFA. Kontrowersyjny polityk liczył także, że w przyszłości uda mu się odzyskać pierwotną nazwę klubu, jednak w lipcu 2019 roku zapadł kolejny niekorzystny dla niego wyrok. Według sądu należąca do armii CSA Steaua miała prawo, by ubiegać się o przypisanie jej sukcesów osiągniętych do 2003 roku.

Mistrzostwo po latach

W cieniu sporu sądowego FCSB wiosną 2015 roku sięgnęła po 26. w historii mistrzostwo Rumunii. Dość wymowne, że mistrzostwo zdobyli w ostatniej kolejce w meczu z CSMS – przeciwko tej samej drużynie, z którą po raz pierwszy nie mogli wystąpić jako ”Steaua”. Jednak od tamtego czasu FCSB już nie zdobyło mistrzostwa, a raczej było ”pierwsze w byciu drugim”. Siedem z ośmiu kolejnych sezonów FCSB kończyło z wicemistrzostwem kraju.

Po dziewięciu latach oczekiwania zwycięzcy Pucharu Europy z 1986 roku dołożyli do gabloty 27. mistrzostwo kraju. Już na trzy kolejki przed końcem, dzięki zwycięstwu z Farulem Constanta 2:1, FCSB przypieczętowało tytuł mistrzowski. Nigdy wcześniej FCSB tak długo nie czekało na tytuł mistrzowski. Przed rokiem FCSB wyrównało najdłuższy jak dotąd okres bez mistrzostwa Rumunii z lat 1968-1976.

Mecz dziewiątej kolejki grupy mistrzowskiej z CFR Cluj był dla FCSB ostatnim domowym w tym sezonie, więc po końcowym gwizdku miała odbyć się feta. Choć podopieczni Eliasa Charalambousa przegrali pierwszy domowy mecz w tym roku, nie umniejszyło to atmosferze święta. Na trybunach Arena Națională zasiadło aż 54 763 widzów, co było rekordową frekwencją w niemal 13-letniej historii tego stadionu.

