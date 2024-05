Życie piłkarza nie jest wiecznie usłane różami. O ciemnej jego stronie przekonał się reprezentant Polski Arkadiusz Reca. Polaka próbowano okraść, gdy jego drużyna wraz z nim na boisku dzielnie walczyła o utrzymanie. Podczas włamania do jego domu nikt nie ucierpiał, a żona i córka zawodnika Spezii były w tym czasie w środku, jak podaje „Goal Italia”. To właśnie małżonka piłkarza wywołała strach w poczynaniach złodzieja, skutecznie go płosząc.

Czujna żona reprezentanta Polski. Zapobiegła kradzieży

Arkadiusz Reca kolejny sezon utrzymuje się na włoskiej karuzeli, jednak po raz pierwszy spędził cały sezon na poziomie Serie B. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego jego gol zarówno dał Spezii utrzymanie w lidze bez konieczności gry w barażach play-out, jak i pozbawił Venezię złudzeń w kontekście bezpośredniego awansu ligę wyżej. Kolejkę wcześniej także dołożył trafienie, przyczyniając się do remisu z Cosenzą.

Dokładnie tak Arkadiusz Reca pozbawił w piątek Venezię bezpośredniego awansu do Serie A. Mało tego, dzięki jego trafieniu Spezia wyszła ze strefy spadkowej 🇵🇱 To był jego drugi gol z rzędu po blisko półrocznej przerwie ⚽️ @SpeziaPL #Reca #SerieB #Spezia #SpeziaVenezia pic.twitter.com/cSrodLSboh — Hubert (@hubert_pawlik14) May 11, 2024

Jak donosi „Il Secolo XIX”, w tym samym czasie złodziej włamał się do domu zawodnika. Był przekonany, że wszyscy mieszkańcy posesji zebrali się na Stadio Armando Picco, aby oglądać mecz Spezii z Venezią; na niekorzyść czarnego charakteru tej historii – było to błędne przekonanie. Stanął on twarzą w twarz ze zdumioną żoną zawodnika „Aquilotich”, która spławiła go z miejsca zdarzenia.

Przestraszony napastnik uciekł, a następnie kobieta zadzwoniła pod numer 112. Tam z kolei powiadomiono klub i zawodnika, który natychmiast udał się do domu, aby uspokoić swoją drugą połowę i przestraszone dzieci. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń – zarówno dziewczynki Blanka i Zuzia, jak i mama Katarzyna. Na szczęście dla wszystkich, w tej sytuacji skończyło się jedynie na strachu.

Arkadiusz Reca w barwach Spezii rozegrał 73 spotkania, strzelił pięć bramek i zaliczył sześć asyst. Kolejny sezon będzie jego czwartym na Stadio Armando Picco. Ma on umowę w klubie z Ligurii do końca przyszłego sezonu – to jego czwarty włoski klub w CV, po Atalancie Bergamo, SPAL Ferrara oraz Crotone. Reca ma też na koncie 15 meczów w seniorskiej reprezentacji Polski.

W czerwcu 2023 toku okradziony został inny reprezentant Polski – Piotr Zieliński, podczas gdy przebywał na wakacjach na Sardynii. Złodzieje wtargnęli do posiadłości i wynieśli gotówkę, sentymentalne kosztowności oraz między innymi koszulki piłkarskie. Wielu rzeczy nie udało się odzyskać. Udało się za to z samochodem, który też złodzieje uprowadzili z garażu.

Fot. PressFocus