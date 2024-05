Saga z wyborem kolejnego trenera Bayernu Monachium nie zwalnia tempa i bez wątpienia, jest jedną z najciekawszych o ile nie najciekawszą w aktualnym momencie. Bayern w przeciwieństwie np. do Kyliana Mbappe nie wie co dalej. Czas leci, a w Monachium nadal panuje nerwowość. Kolejną opcją, którą Christoph Freund oraz Max Eberl mogą wykreślić ze swoich notesów jest Oliver Glasner, trener Crystal Palace, rewelacji ostatnich tygodni w Premier League.

Bayern usłyszał „nie” po raz kolejny

Od jakiegoś miesiąca, notorycznie słyszymy o tym, że Bayern ma kogoś na oku. Często się kończy na tym, że jest 50 procent szans – bo Bayern chce, a jego cel już nie. Była już mowa o Xabim Alonso, Julianie Nagelsmannie, Ralfie Rangnicku – każdy z nich ceni sobie swoje miejsce pracy dużo bardziej niż chciałoby tego kierownictwo Bayernu Monachium.

🚨 Crystal Palace demanded €100M to let Oliver Glasner join Bayern Munich. (Source: @BILD) pic.twitter.com/GJZNeJaQmz — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 13, 2024

Do tej listy można już dopisać zwycięzcę Ligi Europy 2022, obecnego trenera Crystal Palace, Olivera Glasnera. Austriak prowadzi londyńską drużynę od prawie trzech miesięcy i diametralnie odmienił drużynę, którą przejął od wiekowego już Roya Hodgsona. Piłkarze Glasnera w ostatnich 10 meczach są piątą najlepiej punktującą drużyną Premier League (18 pkt, jak Liverpool) i mają w tym czasie trzecią najlepszą defensywę ligi (lepsi – Arsenal i Manchester City – odpowiednio pięć i siedem straconych).

Bayern był w stanie, według informacji Bilda, wypłacić 18 milionów euro rekompensaty za ewentualne przejęcie trenera Anglików, ale Crystal Palace krzyknęło zaporową cenę – 100 milionów euro. Co zrozumiałe, Bayern szuka teraz innego kandydata. Najdroższy póki co transfer trenera to Julian Nagelsmann z Lipska do… Bayernu, kwota: 25 milionów euro. Glasner w Monachium oznaczałby trzeci najwyższy transfer trenerski w historii (drugi obecnie jest Graham Potter za 23 miliony, zamieniający Brighton na Chelsea).

Austriak zakończył już w tym sezonie passę 28 wygranych z rzędu Liverpoolu na Anfield oraz pokonał bez żadnych trudności Manchester United 4:0. W 12 spotkaniach, jego ekipa zanotowała cztery czyste konta – jest przy okazji niepokonana od sześciu meczów.

Legenda SV Ried, poza trenowaniem swojej drużyny, Crystal Palace oraz Eintrachtem Frankfurt ma w swoim CV także niemiecki Wolfsburg oraz LASK Linz – to właśnie tam trenował najdłużej (161 spotkań). Liga Europy 2022 to póki co jego jedyne trenerskie trofeum.

Fot. PressFocus

