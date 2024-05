Słoweniec poprowadzi finał Ligi Mistrzów

UEFA ogłosiła sędziów wszystkich finałów europejskich pucharów w sezonie 2023/2024. W gronie znalazło się miejsce dla Słoweńca, Angielki, Rumuna oraz Portugalczyka. Finał Ligi Mistrzów posędziuje arbiter, dla którego będzie to debiut w tak ważnej roli.

Kto poprowadzi finał Ligi Mistrzów?

Sezon 2023/2024 zbliża się do końca. W pucharowych rozgrywkach UEFA nie znamy jeszcze zwycięzców. Wiadomo natomiast kto posędziuje najważniejsze mecze. Po raz drugi w historii arbitrem finałowego starcia Ligi Mistrzów będzie Słoweniec. W sezonie 2018/2019 najważniejszy klubowe starcie w Europie sędziował Damir Skomina. 1 czerwca wyczyn swojego starszego kolegi po fachu powtórzy Slavko Vinčić. Dotychczas sędzia z Bałkanów był rozjemcą jednego finału europejskiego pucharu. W sezonie 2021/2022 Vinčić sędziował starcie o trofeum Ligi Europy pomiędzy Eintrachtem Frankfurt a Rangers F.C.

Słoweniec pojechał na dwie wielkie imprezy piłkarskie, czyli EURO 2020, a także mundial w 2022 roku. W Katarze był świadkiem największej sensacji – to on na koniec gwizdkiem obwieścił wygraną Arabii Saudyjskiej z Argentyną. Arbitrzy dostali zalecenie, by czujniej przypatrywać się walce wręcz w polu karnym przy stałych fragmentach i właśnie za to po analizie VAR Slavko Vinčić przyznał jedenastkę Messiemu i kolegom. Arbitrzy mieli tam dużo roboty. Trzech goli Argentyny nie uznano. Dopiero później Salem Al-Dawsari wprawił wszystkich w osłupienie.

#SaudiArabia-Argentina in #WorldcupQatar2022, so far: – #Messi scores penalty – Three Argentina goals disallowed – Saudi Arabia score two goals in first ten minutes of second half, now lead 2-1 pic.twitter.com/GK7Kw2xbyC — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 22, 2022

Dotychczas Vinčić nigdy nie sędziował meczów Ligi Mistrzów od 1/4 finału wzwyż. Kibice znad Wisły mogą kojarzyć go z barażowego meczu EURO 2024 Polska – Estonia. Jest to szczęśliwy dla Polaków arbiter, ponieważ prowadził także pierwsze nasze eliminacyjne starcie z Albanią na Stadionie Narodowym.

Sędziowie pozostałych finałów

Dodatkowo UEFA ogłosiła, kto będzie sędzia pozostałych finałów pucharów pod ich egidą. Spotkanie Atalanty Bergamo z Bayerem Leverkusen, którego stawką będzie Liga Europy posędziuje 39-letni Rumun István Kovács. W sezonie 2023/2024 był on sędzią jednego starcia Ligi Europy w 1/8 finału, w którym grały ekipy Villarreal CF oraz Olympique Marsylia.

Finałowy mecz trzeciego pod względem ważności europejskiego pucharu, czyli Ligi Konferencji Europy, w których zmierzą się Olympiakos SFP i ACF Fiorentina sędziować będzie urodzony w Porto Artur Soares Dias. Portugalczyk do tej pory nigdy nie był rozjemcą spotkania o europejskie trofeum. Dias jest uważany za jednego z lepszych sędziów w swoim kraju, świadczy o tym, np. fakt, że to on zajmował się porządkiem piłkarskim w trakcie derbów Lizbony pomiędzy SL Benfiką a Sportingiem CP w tym sezonie.

🏆 The referees for each of this season's European club finals have been announced! #UCLfinal: Slavko Vinčić 🇸🇮#UWCLfinal: Rebecca Welch 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UELfinal: Istvan Kovacs 🇷🇴#UECLfinal: Artur Soares Dias 🇵🇹 pic.twitter.com/9SizFWQPYA — UEFA (@UEFA) May 13, 2024

Grono sędziów spotkania o trofeum zamyka Rebbeca Walch z Anglii. Będzie ona sędzią głównym w trakcie rywalizacji w Lidze Mistrzyń. Pierwsza kobieta-arbiter w meczu angielskiej Premier League ma zaszczyt poprowadzić starcie FC Barcelona – Olympique Lyon.

Najbardziej znani europejscy sędziowie, czyli Daniele Orstao czy Szymon Marciniak już otrzymali zaszczyt bycia arbitrem w finale Ligi Mistrzów. Vinčić jest postacią dość szanowaną w piłce nożnej. Oby opinia o nim nie zmieniła się po spotkaniu Realu Madryt z Borussią Dortmund.

