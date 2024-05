Gwiazdor łączony z Górnikiem Zabrze jest bez klubu

Były gwiazdor Manchesteru United rozwiązał kontrakt ze skutkiem natychmiastowym z turecką drużyną Adana Demirspor. Nani reprezentował ten klub w sezonie 2023/24 i zdobył tam cztery bramki. Pełnił głównie rolę zmiennika, gdyż najczęściej wchodził z ławki rezerwowych.



Podolski szokuje

Mateusz Borek gościł w Kanale Sportowym i programie „Hejt Park” Lukasa Podolskiego i zapytał go o transfer wielkiej gwiazdy do Górnika Zabrze, który był możliwy do zrealizowania, ale z jakichś względów się wysypał. Mistrz świata z 2014 roku z pełną powagą powiedział, że w Zabrzu był temat… Naniego: – Nani. Tak, ten Nani. Był taki temat rok temu. Poszedł wtedy do Turcji, do Adany. Może ten temat wróci. Temat rzeczywiście wrócił bardzo szybko, bo już po kilku dniach.

Podolski potwierdził tym samym rewelacje transferowe Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”. Dziennikarz na początku sezonu 2023/24 w programie „Okno transferowe ekstra” informował, że działacze z Zabrza przeprowadzili wstępne rozmowy z wielokrotnym reprezentantem Portugalii i byłą gwiazdą Manchesteru United. W całych tych rozmowach pomagał wtedy Filipe Nascimento, któy prywatnie bardzo dobrze kumpluje się z Nanim.

Gwiazdor wolnym piłkarzem

37-letni skrzydłowy został właśnie wolnym agentem i latem będzie rozglądał się za dziesiątym klubem w swojej karierze. W Adanie Demirspor spędził tylko jeden sezon. Co prawda rozegrał 28 spotkań w tureckiej ekstraklasie, ale aż 18 razy wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Rozegrał trochę ponad 900 minut i zdobył w tym czasie cztery bramki, a dwukrotnie asystował.

To naprawdę względnie udana przygoda Naniego w karierze w porównaniu z ostatnimi wyborami. W lidze australijskiej nie strzelił żadnego gola, a jeśli chodzi o Venezię, to już mało kto w ogóle pamięta, że Nani trafił do tego klubu słynącego z przepięknych koszulek. Rozegrał tam niecałe 300 minut w rundzie wiosennej sezonu 2021/22. Ani razu nie trafił do siatki, a w podstawowej jedenastce wyszedł zaledwie trzykrotnie, a zaczął doskonale – od asysty po dwóch minutach na boisku.

Nani bagged an assist two minutes into his debut for Venezia 💥 pic.twitter.com/CrNYDlRAnn — GOAL (@goal) January 16, 2022

Adana Demirspor gra w tureckiej Super Lig, gdzie zajmuje 11. pozycję. Ostatnio jednak sromotnie przegrała z Gaziantepem – aż 1:6. Przyczyniła się do tego… czerwona kartka Mario Balotelliego z 39. minuty. Po niej Nani rozwiązał kontrakt z klubem. Na Instagramie ogłosił to sam:

Chciałbym ogłosić, że polubownie rozwiązałem umowę z Adanem Demisporem ze skutkiem natychmiastowym. Chciałbym podziękować fanom za całe ich wsparcie. Teraz rozważę kolejne kroki, które należy podjąć w mojej karierze sportowej.

Czterokrotny mistrz Anglii

Nani najbardziej znany jest z reprezentowania Manchesteru United. To tam osiągnął największe sukcesy. Wystąpił w 230 spotkaniach w zespole „Czerwonych Diabłów”, strzelając 41 goli. Portal „Transfermarkt” podaje, że zaliczył w tym klubie 71 asyst, jednak trzeba brać poprawkę, że wlicza on do statystyk także wywalczone rzuty karne i wolne, a z racji swojego dryblingu trochę ich Portugalczyk wywalczył. W Manchesterze spędził siedem sezonów. Cztery razy wygrał Premier League, a raz Champions League po pamiętnych rzutach karnych w deszczu w Moskwie. Manchester United pokonał Chelsea, a Nani wykorzystał swoją jedenastkę. Drugi finał z Barceloną przesiedział na ławce rezerwowych, natomiast w trzecim wszedł na 20 minut.

228 games, 72 assist, 41 goals, eight years and 12 trophies – Nani time at Manchester United doesn't get spoken about enough. Very underrated player…. #Nani #Mufc #MUTour 🔴⚽️ pic.twitter.com/vgGvCidRmh — R. Wilson (@Raph089968) July 16, 2022

Nani w październiku skończy 38 lat. Patrząc na to, że połasił się na ofertę z ligi australijskiej, śmiało można uwierzyć w to, że jego transfer do Górnika Zabrze był negocjowany. Ostatnim klubem, w którym Portugalczyk robił furorę było Orlando City. Miało to miejsce jeszcze w sezonie 2021 (system wiosna-jesień). Wówczas pełnił funkcję kapitana zespołu, zdobył dla klubu dziesięć bramek i zanotował aż siedem asyst bardzo dobrze bijąc stałe fragmenty gry. Jeśli chodzi o jego sylwetkę, to nie ma się co martwić. W marcu pokazał w mediach społecznościowych doskonale wyrzeźbiony brzuch, wstawiając fotografię z siłowni.

To co, Lukas Podolski przekona kolegę, z którym grał wspólnie w lidze tureckiej? Wówczas „Poldi” reprezentował Galatasaray, a Nani Fenerbahce.

