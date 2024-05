Podsumowanie 20. kolejki ORLEN Ekstraligi

Za nami 20. kolejka ORLEN Ekstraligi piłkarek. Po niej już tylko dwa kluby pozostają w walce o mistrzostwo Polski, a dwa kolejne – o brązowe medale. Finisz sezonu wciąż zapowiada się jednak bardzo ciekawie. Za sprawą kolejnego zwycięstwa Stomilanek, na dole robi się „ciasno”. Cztery kluby będą zamieszane w walkę o utrzymanie.

UKS SMS ŁÓDŹ – ŚLĄSK WROCŁAW 2:0

27′ Oliwia Domin (rzut karny) 1:0

54′ Nadia Krezyman 2:0

To jedno z tych spotkań, które ważyły o kwestii dalszej walki o medale. Piłkarki UKS SMS Łódź okazały się lepsze od Śląska Wrocław, dzięki czemu – w przeciwieństwie do rywalek – zachowały szanse na brąz mistrzostw Polski. W pierwszej połowie prowadzenie gospodyniom dała Oliwia Domin, która wykorzystała rzut karny. W drugiej sytuację uspokoiła Nadia Krezyman.

AP ORLEN GDAŃSK – GKS KATOWICE 1:5

12′ Nicola Brzęczek 0:1

25′ Julia Włodarczyk 0:2

65′ Amelia Bińkowska 0:3

68′ Jagoda Szewczuk 1:3

72′ Aleksandra Nieciąg 1:4

76′ Amelia Bińkowska 1:5

Z rywalizacją o brązowe medale na dobre pożegnała się także ekipa AP ORLEN Gdańsk. Miała ona bardzo trudne zadanie, bo mierzyła się w tej kolejce z liderkami tabeli. GKS Katowice zdołało zdominować rywalki na Pomorzu. Jako pierwsza bramkę na stadionie przy ulicy Traugutta w Gdańsku zdobyła Nicola Brzęczek. Jeszcze przed przerwą podwyższyła Julia Włodarczyk, a niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy także Amelia Bińkowska. Na niewiele zdało się trafienie honorowe Jagody Szewczuk. W końcówce drogę do bramki znalazła jeszcze Aleksandra Nieciąg i ponownie Amelia Bińkowska. Katowiczanki obierają wyraźny kurs na mistrzostwo.

MEDYK KONIN – POGOŃ SZCZECIN 1:5

26′ Emilia Zdunek 0:1

29′ Natalia Oleszkiewicz 0:2

33′ Grigoria Pouliou 1:2

53′ Emilia Zdunek 1:3

78′ Jaylen Crim 1:4

90′ Karolina Łaniewska 1:5

Identyczny wynik, zatem bilans bramkowy obu ekip się nie zmienił. To bardzo istotne dla szczecinianek. Dlaczego? Bo jeśli doszłoby do zrównania w tabeli, o mistrzostwie zadecyduje właśnie bilans goli, a ten mają o +5 lepszy od Katowic. Goniąca Pogoń musi wygrywać jak najwyżej. Tym razem zrealizowała założenia. Medyk był co prawda w stanie odpowiedzieć bramką Grigorii Pouliou, przez co trafienia Emilii Zdunek i Natalii Oleszkiewicz dały tylko jednobramkowe prowadzenie do przerwy, jednak po niej ponownie gola strzeliła Zdunek, a w ślad za nią także Jaylen Crim i Karolina Łaniewska. Mecz zakończył się więc wygraną 5:1.

POGOŃ TCZEW – GÓRNIK ŁĘCZNA 1:1

25′ Roksana Ratajczyk 0:1

74′ Magdalena Sobal 1:1

Przed startem rundy wiosennej wydawało się, że Górnik Łęczna będzie w stanie chociażby nawiązać walkę o brązowe medale. Tymczasem zadomowił się na siódmym miejscu w tabeli. W ten weekend zanotował kolejną „wpadkę”, tracąc punkty z niżej notowanym zespołem. Dzięki trafieniu Magdaleny Sobal, Pogoń Tczew wywalczyła remis. Po tej kolejce już oficjalnie może powiedzieć, że jest bezpieczna – na pewno utrzyma się w ORLEN Ekstralidze.

UJ KRAKÓW – CZARNI SOSNOWIEC 1:2

8′ Karolina Miłek 0:1

23′ Karlina Miksone 0:2

33′ Weronika Wójcik 1:2

Zagrożona spadkiem jest natomiast drużyna UJ Kraków. Ma zaledwie dwa punkty przewagi nad ekipami ze strefy spadkowej. Tym razem piłkarki z Małopolski nie sprawiły niespodzianki. Przegrały 1:2 z Czarnymi Sosnowiec. Przyjezdne po bramkach Karoliny Miłek i Karliny Miksone zainkasowały bardzo cenny komplet punktów. Utrzymują się na trzeciej pozycji w tabeli, z przewagą dwóch „oczek” nad UKS SMS Łódź. Warto także dodać, że to ich piąta wygrana z rzędu. Doskonały bilans. Z taką formą walczyłyby o mistrzostwo, jednak zawaliły rundę jesienną.

REKORD BIELSKO-BIAŁA – STOMILANKI OLSZTYN 1:2

5′ Federica Dall’Ara 0:1

48′ Aleksandra Sudyk 1:1

90′ Wiktoria Skrzypińska 1:2

A w dole tabeli ORLEN Ekstraligi robi się coraz ciekawiej. Stomilanki Olsztyn wiosną złapały formę. Teraz sprawiły kolejną niespodziankę, bo po golu Wiktorii Skrzypińskiej w doliczonym czasie gry wygrały 2:1 z Rekordem Bielsko-Biała. To ich drugi (po Łęcznej) wyjazdowy triumf w sezonie. Ekipa z Olsztyna ma już tyle samo punktów co Medyk Konin, traci dwa do UJ Kraków i trzy do rekordu Bielsko-Biała. A przed nią starcia z UJ Kraków i AP ORLEN Gdańsk. Dość sensacyjnie czerwona latarnia ligi łapie ostatni oddech.

Rozgrywki ORLEN Ekstraligi kobiet – tabela po 20. kolejce:

1. GKS Katowice – 48 pkt (bramki: 48-15)

2. Pogoń Szczecin – 45 pkt (bramki: 54-16)

3. Czarni Sosnowiec – 40 pkt (bramki: 51-21)

4. UKS SMS Łódź – 38 pkt (bramki: 43-17)

5. AP ORLEN Gdańsk – 32 pkt (bramki: 29-27)

6. Śląsk Wrocław – 31 pkt (bramki: 39-32)

7. Górnik Łęczna – 28 pkt (bramki: 30-27)

8. Pogoń Tczew – 21 pkt (bramki: 26-59)

9. Rekord Bielsko-Biała – 16 pkt (bramki: 22-35)

10. UJ Kraków – 15 pkt (bramki: 25-41)

11. Medyk Konin – 13 pkt (bramki: 19-57)

12. Stomilanki Olsztyn – 13 pkt (bramki: 14-53)

ORLEN Ekstraliga kobiet – najlepsze strzelczynie:

13 goli – Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin)

11 goli – Magdalena Sobal (Pogoń Tczew), Emilia Zdunek (Pogoń Szczecin)

10 goli – Anna Zapała (UJ Kraków), Marcelina Buś (Śląsk Wrocław), Karolina Majda (UKS SMS Łódź)

Fot. Galeria Gieksa Foto

Materiał powstał we współpracy z ORLEN