Młoda gwiazda odejdzie z Barcelony po pół roku?

Vitor Roque zimą do FC Barcelony trafiał jako brylant i młoda gwiazda brazylijskiego futbolu. „Duma Katalonii” podążyła drogą odwiecznego rywala, ściągając młokosa, który dopiero miał zostać ukształtowany i wypalić. Jak podają hiszpańskie media, okręt o nazwie „Barcelona” Roque może opuścić już w najbliższym okienku transferowym. Barca nie ma zatem cierpliwości, jaką Real wykazał w stosunku do Viniciusa Juniora.

Gdy zimą do Barcelony z Brazylii trafiał Roque kibice FC Barcelony mówili o „drugim Neymarze” oraz zawodniku, który w niedalekiej przyszłości zastąpi Roberta Lewandowskiego. Xavi zastanawiał się nawet, czy polsko-brazylijski duet nie wyglądałby dobrze również razem na boisku. Start Roque miał dobry, był nawet blisko strzelenia gola w debiutanckim meczu przeciwko Las Palmas.

Brazylijczyk gola strzelił parę tygodni później, podczas wygranego 4:2 na wyjeździe spotkania z Realem Betis. Później było już niestety tylko gorzej. Co prawda na początku lutego Roque ustrzelił jeszcze dublet przeciwko Deportivo Alaves, jednak jeszcze w trakcie tego samego meczu wyleciał z boiska z czerwoną kartką, przez co – jak się później okazało – wypadł z formy i od tego czasu nie zdobył żadnej bramki dla „Dumy Katalonii”.

Nie jest tajemnicą, że Roque chciałby grać więcej. On sam rozumie jak ważna w tym wieku (ma 19 lat) jest regularna gra i zbieranie doświadczenia. Pretensje Roque są tym bardziej uzasadnione, że FC Barcelona jest klubem sprzyjającym młodzieży, w którym pierwsze skrzypce gra 17-latek Lamine Yamal, a wiodące role grają tacy zawodnicy jak Fermin Lopez czy Pau Cubarsi. Lokalne media podawały, że Roque jest sfrustrowany swoją sytuacją w klubie, a jego cel jest jasny – chce po prostu grać w piłkę. Brazylijski snajper największe pretensje ma oczywiście do Xaviego, który regularnie sadza go na ławce i rzadko daje mu szansę gry.

Na początku maja „Mundo Deportivo” pisało, że nastolatek jest w bardzo słabej kondycji psychicznej. Do tego podobno Xavi nawet z nim nie rozmawia, jak podawały osoby z najbliższego otoczenia Brazylijczyka. Komunikacja na linii trener-piłkarz i wymiana zdań praktycznie nie istnieje. Wyżej w hierarchii od Roque jest nawet Ferran Torres.

Media w Hiszpanii przyznają wprost – zapadła decyzja i Vitor Roque nie będzie grał w Barcelonie w sezonie 2024/25. Mówiło się głównie o wypożyczeniu, a zainteresowanie Brazylijczykiem miały rzekomo wykazywać dwa kluby ze stolicy Andaluzji – Real Betis oraz Sevilla. Jak sensacyjnie twierdzi natomiast Matteo Moretto z „Relevo”, kataloński klub byłby w stanie przyjąć ofertę transferu definitywnego za Roque. Musi jednak dostać za niego mniej więcej tyle, ile sam zapłacił.

Byłaby to wielka sensacja i co najmniej kontrowersyjna decyzja zarządu, gdyż należy pamiętać, że klub ma do czynienia z zaledwie 19-letnim zawodnikiem, który dopiero co przeprowadził się na inny kontynent i potrzebuje czasu. Niewykluczone, iż Roque od przyszłego sezonu zaprezentuje wyraźną zwyżkę formy, a wtedy „Blaugrana” niesamowicie by żałowała sprzedaży. Warto pamiętać również, że Roque nie został kupiony za grosze. Klub z Katalonii musiał bowiem zapłacić brazylijskiemu Athletico Paranaense aż 40 milionów euro.

🎙️ | Matteo Moretto: "If a club comes with an offer of €45M for Vitor Roque, FC Barcelona will accept the offer and look for another striker with that money. If Vitor Roque leaves on loan, Barça will look to incorporate a striker on loan." pic.twitter.com/S0OEd0bquf

— infosfcb 𝕏 (@infosfcb) May 13, 2024