Gorące trenerskie nazwisko bez pracy. Trafi do europejskiego giganta?

Gorące trenerskie nazwisko bez pracy to widok w ostatnich miesiącach dość częsty. Od wielu lat tyczy się to choćby Zinedine’a Zidane’a. Prawdopodobnie znów czeka to Marcelo Gallardo. Przez wiele miesięcy w 2023 roku był bez pracy. Łączono go z wieloma drużynami czołówki Ligue 1 – był on bowiem piłkarzem choćby w AS Monaco, jest on znany w tych kręgach. Teraz znów wyląduje na bezrobociu. Al-Ittihad planuje rozstać się z Argentyńczykiem.

Gorące trenerskie nazwisko bez pracy

Marcelo Gallardo po kilku miesiącach kończy swoją przygodę w Arabii Saudyjskiej. Nie jest to jednak sytuacja, gdzie ma coś lepszego na oku. Jego relacja z „górą” w saudyjskim klubie jest nie do odratowania.

Milán pidió una reunión con Marcelo Gallardo.

Gallardo todavía no resolvió su salida de Al Ittihad. Hoy tienen una reunión para ver si puede salir ahora o tiene que dirigir los tres partidos siguientes. — Gastón Edul (@gastonedul) May 14, 2024

Jak informuje argentyńskie TyC Sports, o spotkanie prosi go AC Milan, ale Gallardo musi rozwikłać problem w kwestii tego kiedy będzie on bez pracy, bo nadal nie jest to przesądzone. Argentyńczyk ma stracić pracę od razu lub po zakończeniu sezonu. Według informatorów, powody są dwa: niewystarczające wyniki jego zespołu, jak i brak zrozumienia w zespole, podopieczni nie robią tego czego oczekiwał od nich trener. Nie tak dawno, na brak jakości w składzie skarżył się Karim Benzema

Marcelo Gallardo to 48-letni szkoleniowiec najbardziej znany z ponad 400 meczów na ławce trenerskiej River Plate. Wyprowadził ten klub z drugiej ligi argentyńskiej, doprowadził do trzech kontynentalnych tytułów w Ameryce Południowej. Nie poradził on sobie na Półwyspie Arabskim, gdzie jego drużyna na trzy kolejki przed końcem nie jest nawet pewna udziału w azjatyckich pucharach kontynentalnych. W ostatnich sześciu meczach jego podopieczni przegrali cztery razy, na koniec jego kadencji przegrywając z Al-Ettifaq Stevena Gerrarda. Gallardo prowadził saudyjski klub w 30 spotkaniach, od listopada 2023 roku.

Fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: