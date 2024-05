Absurdalna sytuacja w lidze belgijskiej

Brentford szukało wzmocnień w lidze belgijskiej, jednak klub z Premier League wykazał się dużą ostrożnością. Jak podaje znawca futbolu z krajów Beneluksu Mariusz Moński, transfer Antonio Nusy spalił na panewce. Warto dodać, że okoliczności tego transferowego fiaska mogą wzbudzić zdumienie.

Co ciekawe, w listopadzie zeszłego roku kluby mające spore aspiracje: Tottenham i Chelsea zainteresowały się tym młodym piłkarzem Clubu Brugge. Według spekulacji transferowych Antonio Nusa mógł przejść do jednej z tych drużyn. Mowa o Norwegu, który został piłkarsko ukształtowany w mającej bardzo dobrą markę akademii Clubu Brugge. Ma zaledwie 19 lat, a już teraz jest czołową postacią swojego zespołu. Świetnie sobie radzi w dorosłej piłce. W tym sezonie ligowym rozegrał 28 meczów. Strzelił w nich trzy gole i dołożył taką samą liczbę asyst. Do Belgii trafił w 2021 roku za trzy miliony z rodzimego Stabaek.

🚨🇳🇴 Antonio Nusa’s move to Brentford will not happen — it remains off after issues in January.

Deal was verbally agreed, medical also done in England but definitely collapsed.

There are several European clubs now keen again on signing Nusa — Premier League clubs and not only. pic.twitter.com/SsOYOzDnXJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 24, 2024