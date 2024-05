Sheriff traci mistrzostwo Mołdawii po dziewięciu latach

Po raz pierwszy od 2015 roku Sheriff Tiraspol stracił miano najlepszej drużyny w Mołdawii. Nosa hegemonowi utarł Petrocub Hîncești, dla którego to pierwsze w historii mistrzostwo kraju. Co więcej, Sheriff może nawet nie zakończyć sezonu na drugim miejscu. Na kolejkę przed końcem pozycję wicelidera zajmuje Zimbru i ma dwa punkty przewagi nad Sheriffem.

Sheriff to potentat

Tegoroczny sezon jest 33. w historii mołdawskiej Super Ligi. Liga ta powstała w 1992 roku, tuż po rozpadzie Związku Radzieckiego. W 1998 roku awans do ekstraklasy wywalczył powstały dopiero dwa lata wcześniej Tiras Tiraspol, od 1997 roku znany jako ”Sheriff”. Wtedy to Wiktor Guszan – były oficer KGB, rosyjski oligarcha i zarazem właściciel najpotężniejszego w Nadniestrzu konglomeratu Sheriff – wykupił klub i przekształcił go w Sheriff Tiraspol.

Już w pierwszym sezonie na najwyższym poziomie Sheriff sięgnął po pierwszy z 12 w historii Puchar Mołdawii, a w 2001 roku po raz pierwszy został mistrzem kraju. Do 2010 roku Sheriff nieprzerwanie sięgał po mistrzostwo, aż w sezonie 2010/11 jego dziesięcioletnią dominację przerwała Dacia Chișinău. W kolejnych trzech sezonach Sheriff znów nie miał sobie równych, lecz w sezonie 2014/15 nie obronił tytułu. Mistrzem kraju zostało wówczas Milsami, a Sheriff rozgrywki zakończył dopiero na trzecim miejscu – najniższym od 1999 roku, kiedy to jako beniaminek zajął czwarte miejsce. Po roku Sheriff znów wrócił na tron i przez kolejne osiem lat ponownie był najlepszą drużyną kraju. Wygrywał więc każde kolejne mistrzostwo od 2015/16.

🏆 We are champions!!! Petrocub won the Super League title for the first time!!! pic.twitter.com/GS0prE9M3L — FC Petrocub (@FC_Petrocub) May 11, 2024

O futbolu w Mołdawii w tym dominacji Sheriffa świetny reportaż zrobił Szymon Janczyk z „Weszło” – TUTAJ.

Przerwana dominacja Sheriffa

W lidze Mołdawii jest tylko osiem drużyn, co sprawia, że po 14 rundach dochodzi do podziału na dwie grupy – mistrzowską i spadkową. Spadkowicz jednak… nie spada od razu z ligi, lecz po tych 14 meczach trafia do rundy play-off na zapleczu i jeszcze w tym samym sezonie może „wywalczyć awans” lub mówiąc inaczej po prostu się utrzymać, czego dokonała ekipa Florești. TOP6 walczy z kolei o mistrzostwo i gra pomiędzy sobą jeszcze po dwa dodatkowe spotkania. To oznacza, że Sheriff zmierzył się z Petrocubem aż cztery razy. Najświeższy mecz to ten z 28 kwietnia – arcyważny, bo wygrany przez świeżo upieczonego mistrza 2:1.

Po dziewięciu latach drugą najdłuższą w historii mołdawskiej ligi dominację Sheriffa przerwał Petrocub Hîncești, który sięgnął po pierwsze w historii klubu tytuł mistrza. W przedostatniej kolejce rundy mistrzowskiej Petrocub zremisował 1:1 z Milsami i tymczasowo odskoczył Sheriffowi na cztery punkty. Hegemon przegrał jednak 0:2 z Zimbru i na kolejkę przed końcem stracił szansę na 22. w historii mistrzostwo Mołdawii. Co więcej, porażka z Zimbru sprawiła, że Sheriff zamienił się z tym klubem pozycjami w tabeli i traci do drużyny z Hîncești dwa punkty. Sheriff może więc zakończyć rozgrywki ligowe na trzecim miejscu i dopiero trzeci raz w historii wypaść poza pierwszą dwójkę.

Last time out against the best club in Moldova, Sheriff Tiraspol FC. Our client made it 2-0 after coming on in 75 mins and scoring immediately in 76 minutes. Super sub ⭐️ Justice Ohajunwa pic.twitter.com/AbTQA9UJSp — Braham Football Trials (@BrahamTrials) May 14, 2024

W przypadku zajęcia trzeciego miejsca Sheriff w przyszłym sezonie przystąpi do eliminacji Ligi Konferencji Europy od pierwszej rundy. Jeżeli jednak zostanie wicemistrzem, a mistrz kraju Petrocub pokona w finale Pucharu Mołdawii Zimbru, klub z Nadniestrza zagra w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Sheriff realnie może myśleć o tym drugim scenariuszu, bo w ostatniej kolejce Super Ligi zmierzy się z piątym Balti, a wicelider Zimbru zagra na wyjeździe z Petrocubem.

To był generalnie bardzo słaby sezon w wykonaniu hegemona, o czym świadczą np. porażka aż 0:6 ze Slavią Praga w fazie grupowej Ligi Europy i generalnie wywalczenie tam tylko jednego punkciku po remisie 1:1 ze szwajcarskim Servette Genewa. Kolejną sprawą jest odpadnięcie w półfinale Pucharu Mołdawii z Zimbru, a jeszcze następną wiele pogubionych punktów w fazie mistrzowskiej. Nie przystoi takim mocarzom remisować aż trzech spotkań z rzędu. To zaważyło na mistrzostwie, ponieważ w lidze mołdawskiej punkty z rundy zasadniczej się kasują i bierze się pod uwagę tylko te z rundy play-off. A tam Petrocub jest niepokonany.

fot. FC Sheriff Tiraspol / YouTube

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: