Raphael Varane po sezonie odejdzie z Manchesteru United. Francuz poinformował o tym i jednocześnie podziękował fanom „Czerwonych Diabłów” w opublikowanym filmiku w mediach społecznościowych. To nie był tak dobry sezon w jego wykonaniu jak rok wcześniej. Sporo meczów opuścił przez urazy. W tej chwili także jest kontuzjowany.

Raphael Varane odchodzi z Manchesteru United

Raphael Varane po zakończeniu tego sezonu odejdzie z Manchesteru United. Kontrakt francuskiego zawodnika wygasa z końcem czerwca i nie zostanie przedłużony. Wobec tego będzie dostępny na rynku jako wolny agent.

Trzy lata temu Francuz przenosił się na Old Trafford. W sierpniu 2021 roku klub zapłacił za usługi piłkarza 40 milionów euro. Z biegiem czasu można powiedzieć, że ta współpraca nie należała do najlepszych. 31-latek dla „Czerwonych Diabłów” rozegrał do tej pory 93 mecze, strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Tylko jeden sezon może zaliczyć do względnie udanych – 2022/23. rozegrał co prawda 24 mecze w lidze, ale gdy grał, to tworzył solidną parę stoperów z Lisandro Martinezem i popełniał mało błędów. Miał na koncie fatalne mecze jak np. z Liverpoolem (0:7), lecz generalnie Manchester z nim w składzie wygrywał. Oto bilans ligowy spotkań, w któych Varane rozegrał po 90 minut:

2:1 z Liverpoolem

1:0 z Southampton

1:0 z Leicester

3:1 z Arsenalem

0:0 z Newcastle

2:0 z Tottenhamem

1:0 z Wolverhampton

2:1 z Manchesterem City

1:1 z Crystal Palace

2:3 z Arsenalem

2:1 z Crystal Palace

2:2 z Leeds United

0:7 z Liverpoolem

0:0 z Southampton

1:0 z Brentford

1:0 z Bournemouth

4:1 z Chelsea

Należy docenić tamten sezon w jego wykonaniu. Widzimy po wynikach, że jeżeli tylko grał po 90 minut w Premier League, to Manchester United miał z tego wielkie korzyści i potrafił ogrywać nawet najlepszych. Osiem czystych kont to bardzo dobry wynik.

Generalnie jednak rozczarowanie

Dwa sezony nieudane i jeden udany – to bilans Francuza w United. Varane miał swoim doświadczeniem pomóc w dodaniu pucharów do gabloty. Udało się to tylko raz. W 2023 roku klub z Varane’em w składzie wywalczył Carabao Cup, pokonując w finale Newcastle United 2:0. W tym sezonie Manchester United ma szansę jeszcze na wywalczenie FA Cup. W finale tych rozgrywek 25 maja przyjdzie im się zmierzyć w meczu o tytuł z Manchesterem City. Raphael Varane może w tym meczu nie zagrać. Środkowy obrońca jest nieobecny od porażki 3:4 z Chelsea 4 kwietnia z powodu kontuzji.

Nawet gdy grał, to nie był już takim talizmanem jak rok temu, choć zdarzyło się 0:0 z Liverpoolem, gdzie jednak wielkim bohaterem był Andre Onana. Generalnie jednak przytrafiły się porażki z Fulham, Tottenhamem czy Nottingham Forest oraz słabej jakości klęska w derbach Manchesteru (1:3). Cały czas mowa o meczach, w których Francuz grał po 90 minut. Trwający sezon będzie jego ostatnim w tych barwach. Tak naprawdę to może już więcej w tej koszulce nie zagrać. Raphael Varane w swoich mediach społecznościowych opublikował specjalny filmik, w którym dziękuje fanom Manchesteru United za ostatnie lata.

Zmarnowany czas

Raphael Varane przychodził do Manchesteru United po wielu latach gry w Realu Madryt. Przypomnijmy, że przez 10 lat gry dla „Królewskich” wywalczył m.in. trzy mistrzostwa kraju i aż cztery Ligi Mistrzów. W sumie dla „Los Blancos” rozegrał 236 spotkań. Przychodząc do Manchesteru mówił, że poszukuje nowych wyzwań. Chyba tak jak i klub, tak samo Varane’a to wyzwanie przerosło. Ani razu nie był nawet bliski powalczenia o ligowy tytuł.

„Czerwone Diabły” nie potrafią wciąż nawiązać do wielkich sukcesów, jakie osiągały na początku XXI wieku pod wodzą Sir Alexa Fergusona. Drużyna beznadziejnie spisuje się w Premier League. Na ten moment nie kwalifikuje się nawet do baraży o Ligę Konferencji Europy. Ósme miejsce byłoby najgorszym w historii tego klubu w Premier League (dotychczas najgorszy był David Moyes w 2013/14 – 7. miejsce przyp. red.). Nadzieja dla fanów klubu tli się jeszcze w finale FA Cup. Zwycięzca będzie miał zagwarantowany bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Europy.

🔴👋🏻 Raphael Varane to Man United fans: “I’ll see you all at Old Trafford to say goodbye for the last game at home this season”. “It’s going to be a very emotional day for me”. pic.twitter.com/Wv5Kr7HuTC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2024

Raphael Varane mimo młodego wieku odnosił wielkie sukcesy nie tylko w piłce klubowej, ale też reprezentacyjnej. Z kadrą Francji wywalczył złoto na mundialu w Rosji w 2018 roku, a także srebro na ostatnim turnieju w Katarze. W sezonie 2020/21 wygrał również Ligę Narodów UEFA. Po turnieju w Katarze w 2022 roku niespodziewanie ogłosił, że kończy z grą w reprezentacji. Argumentował to tym, że nie daje rady pogodzić gry zarówno w klubie, jak i w kadrze. Chciał też dać szansę gry młodszym kolegom.

fot. PressFocus

