Nie żyje Andrzej Jarosik – jeden z ”Orłów Górskiego”

Nie żyje 25-krotny reprezentant Polski i złoty medalista igrzysk olimpijskich Andrzej Jarosik. Wychowanek Zagłębia Sosnowiec zmarł we francuskiej miejscowości Saint-Mandrier-sur-Mer w wieku 79 lat. Jarosik zmarł 23 kwietnia, jednak rodzina dopiero teraz przekazała tę informację.

Andrzej Jarosik legenda Zagłębia

Andrzej Jarosik urodził się w 1944 roku w Sosnowcu i już w wieku 14 lat trafił do miejscowego Zagłębia. W 1962 roku zadebiutował w pierwszym zespole występującego w ekstraklasie Zagłębia. Sosnowiczanie byli wówczas jedną z najlepszych drużyn w kraju i od 1960 roku nie opuszczali najwyższego poziomu rozgrywkowego w Polsce. W 1962, 1963 i 1965 roku zdobyli brąz mistrzostw Polski, a w roku 1964 i 1972 byli wicemistrzem kraju. Do tego w 1962 i 1963 roku sięgnęli po Puchar Polski, a w 1971 roku dotarli do finału.

W wieku 79 lat zmarł Andrzej Jarosik, wielki piłkarz Zagłębia, reprezentant Polski, którego gra wiele lat elektryzowała sosnowieckich kibiców.

Władze Zagłębia, pracownicy, piłkarze i trenerzy składają rodzinie zmarłego szczere kondolencje!

Jedną z najważniejszych składowych tego sukcesu był właśnie Jarosik, który reprezentował Zagłębie aż do 1974 roku. W tym czasie wystąpił on w aż 265 meczach ówczesnej I ligi, co jest pod tym względem czwartym wynikiem w historii klubu. Jarosik strzelił dla Zagłębia aż 113 goli w ekstraklasie, czego nie dokonał żaden inny zawodnik tego klubu na najwyższym poziomie. W 1970 i 1971 został królem strzelców I ligi, strzelając kolejno 18 i 13 goli.

Orzeł Górskiego, ale… krótko

Wicemistrzostwo Polski zdobyte w 1972 roku pozwoliło mu pojechać wraz z reprezentacją Polski na igrzyska olimpijskie do Monachium. Tam ”Biało-Czerwoni’ sięgnęli po jedyne w historii olimpijskie złoto. W finałowym starciu ze Związkiem Radzieckim Jarosik jednak nie wystąpił, bo… odmówił trenerowi Górskiemu wyjścia na boisko. Napastnik był rozczarowany, że zaczął ten mecz na ławce rezerwowych. Co więcej, podczas ceremonii na Stadionie Olimpijskim Jarosik nie otrzymał medalu, a jedynie wręczono mu kopię po powrocie do kraju.

W tym samym roku przygoda Jarosika z kadrą się zakończyła. W reprezentacji Polski zagrał 25 razy i strzelił 11 goli. Jego dwa najlepsze spotkania to mecz eliminacyjny do MŚ 1970 z Bułgarią, w którym ustrzelił dublet oraz hat-trick w sparingu z Norwegią (6:1) w 1968 roku. To było jednak jeszcze za kadencji Ryszarda Koncewicza. W 1975 roku wyjechał do Francji, gdzie najpierw przez rok występował Strasbourgu, a w sezonie 1976/77 grał dla SC Toulon. W wieku 33 lat zakończył karierę i na stałe osiedlił się z rodziną we Francji, gdzie zaczął także prowadzić interesy.

Andrzej Jarosik zmarł 23 kwietnia w wieku 79 lat w położonej na Lazurowym Wybrzeżu miejscowości Saint-Mandrier-sur-Mer. Jego rodzina dopiero teraz poinformowała o śmierci Zagłębie Sosnowiec. Aby uhonorować klubową legendę, piłkarze Zagłębia podczas meczu 33. kolejki Fortuna I ligi z Miedzią Legnica wystąpią z czarnymi opaskami na ramieniu.

