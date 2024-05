Weterani Premier League zostają na dłużej w Brighton

Brighton postanowiło zatrzymać dwóch weteranów Premier League na dłużej w swojej drużynie. ,,Mewy” oficjalnie poinformowały, że James Milner oraz Danny Welbeck podpisali nowe umowy. Dzięki temu pierwszy z wymienionych zawodników ma szansę pobić rekord liczby występów w lidze angielskiej.

W 2017 roku Brighton świętował awans po 34 latach do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Podczas swojego dotychczasowego pobytu w Premier League poczynił znaczny progres. Klub pokazuje jak mądrze można budować drużynę i słynie z promocji młodych zawodników. W ostatnich latach za ogromne pieniądze, ich piłkarze przenosili się do czołowych klubów w lidze. Wystarczy przytoczyć nazwiska, które odchodziły w ostatnim czasie.

W kolejce do transferu ustawiają się już kolejni zawodnicy. Wśród zawodników, którzy wzbudzają zainteresowanie klubów od dłuższego czasu wymienia się chociażby Evana Fergusona, Pervisa Estupiniana czy Kaoru Mitomę.

Oprócz perspektywicznych piłkarzy, w zespole jest również miejsce dla bardziej doświadczonych. Chociażby James Milner to jeden z najbardziej doświadczonych graczy w Premier Leauge. 38-latek rozegrał na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii już 634 spotkania, dzięki czemu znajduje się w ścisłej czołówce zawodników z największą liczbą rozegranych meczów w historii ligi. Anglik zadebiutował w Premier League w 2004 roku w barwach Leeds United. Na początku obecnego roku wyprzedził w klasyfikacji występów Ryana Giggsa, który ma na swoim koncie 632 spotkania.

Milner właśnie przedłużył umowę z Brighton o kolejny rok, co oznacza, że w przyszłym sezonie będzie miał okazje przebić liderującego Garetha Barry’ego z 653 meczami na koncie. Były piłkarz między innymi Evertonu zakończył karierę w 2020 roku. Weteran James Milner będzie miał jednak trudne zadanie. W obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań w Premier League. Do wyrównania rekordu brakuje mu zatem 21 meczów. Pomocnik podczas swojej długiej kariery występował jeszcze w Newcastle United, Aston Villi, Manchesterze City oraz Liverpoolu.

Kolejnym piłkarzem, który związał się na dłużej z ,,Mewami” jest Danny Welbeck. 33-latek został piłkarzem Brighton w 2020 roku i od tego momentu pozostaje ważną postacią w zespole. Były napastnik Manchesteru United w tym czasie wystąpił w 123 meczach, w których strzelił 25 goli. W przeciwieństwie do Jamesa Milnera przedłużył swój kontrakt z klubem o dwa lata.

We are delighted to announce that James Milner and Danny Welbeck have both agreed new contracts with the club! 😁🤝

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 14, 2024