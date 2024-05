Przewodnik po EURO 2024: Dania

Dania była rewelacją ostatnich mistrzostw Europy, docierając do półfinału i przegrywając tam w kontrowersyjnych okolicznościach z Anglią. Śmiało można stwierdzić, że i tym razem może zajść daleko. Najpierw jednak musi stawić czoła reprezentacji Słowenii, Anglii oraz Serbii w grupie C. Zapraszamy do zapoznania się z analizą drużyny Danii w cyklu – Przewodnik po EURO 2024.

Eliminacje reprezentacji Danii

Reprezentacja Danii w eliminacjach do EURO 2024 trafiła do grupy H, gdzie była zdecydowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca. Stanęła na wysokości zadania i sprostała oczekiwaniom, zajmując miejsce na samym szczycie. Podczas kwalifikacji przegrałą jednak dwa spotkania. Dania o swoje miejsce na zbliżających się mistrzostwach Europy musiała rywalizować ze: Słowenią, Finlandią, Kazachstanem, Irlandią Północną oraz San Marino. W przeciwieństwie do grup A-F, zespoły z tej grupy musiały zagrać o dwa mecze więcej ze względu na sześć, a nie pięć zespołów w tabeli.

Już w pierwszym spotkaniu hat-trickiem popisał się Rasmus Hojlund, który uzbierał siedem bramek w całych eliminacjach. Strzelił nawet pierwsze pięć goli dla Danii (trzy z Finlandią i dwa z Danią) i prowadził w klasyfikacji. Potem nie był już tak skuteczny i wyprzedziło go kilku zawodników – Lukaku, Ronaldo, Mbappe, Kane. W drugim meczu Duńczycy zanotowali wtopę, gdy wypuścili prowadzenie 2:0 z Kazachstanem i w samej końcówce przegrali 2:3. Aschat Tagybergen strzelił oszałamiającego gola na wagę remisu w 86. minucie, a to okazał się nie koniec… Wstydliwe były także męczarnie z San Marino na wyjeździe. Sanmaryńczycy wyrównali i dopiero Yussuf Poulsen trafił na 2:1 w 70. minucie. Jednak to wstydliwy wynik, bo omal nie doszło do totalnego ośmieszenia.

Fixem este nome: Rasmus Højlund 🤔 ⚽⚽⚽ 𝙃𝙖𝙩-𝙩𝙧𝙞𝙘𝙠 no primeiro jogo a titular pela Dinamarca 🇩🇰#EURO2024 pic.twitter.com/1kvr6fsKLT — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) March 25, 2023

Duńczycy zakończyli swoje zmagania z 22 punktami. Zespół prowadzony przez selekcjonera Kaspera Hjulmanda wygrał siedem razy, dwa razy przegrał oraz jedno spotkanie zakończyło się remisem. Zdobył zatem tyle samo punktów, co druga w tabeli Słowenia, która do samego końca rywalizowała o pozycję lidera. Mimo iż bezpośredni rywal Duńczyków, oprócz takiej samej ilości punktów, mógł pochwalić się lepszym bilansem bramek, to nasi bohaterowie znaleźli się na szczycie, dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. W pierwszym meczu padł remis 1:1, a w drugim udało im się wygrać 2:1.

⚠️ Stop what you're doing and watch this golazo from Askhat Tagybergen… 🇰🇿 Does anything else come close this round? 🤯#EQGOTT || @AlipayPlus pic.twitter.com/2wWEUheyKJ — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 26, 2023

Dania ostatnie spotkanie w kwalifikacjach przegrała 0:2 z Irlandią Północną, jednak przed pojedynkiem była pewna awansu z pierwszego miejsca na kolejkę przed końcem. Tak prezentowały się wszystkie wyniki kadry Danii:

Dania – Finlandia 3:1

Kazachstan – Dania 3:2

Dania – Irlandia Północna 1:0

Słowenia – Dania 1:1

Dania – San Marino 4:0

Finlandia – Dania 0:1

Dania – Kazachstan 3:1

San Marino – Dania 1:2

Dania – Słowenia 2:1

Irlandia Północna – Dania 2:0

Trener reprezentacji Danii

Kasper Hjulmand zasiadł na ławce trenerskiej seniorskiej reprezentacji Danii w 2020 roku. Przygodę z trenerką rozpoczął niemalże od razu po tym jak odwiesił buty na kołku. Początkowo trudnił się na stanowisku drużyn szkoleniowca w Lyngby BK, aż z czasem w 2006 roku władał pierwszą drużyną. Już w debiutanckim sezonie udało mu się awansować z drużyną do najwyższej klasy rozgrywkowej w Danii.

🇩🇰 [WĄTEK] Selekcjoner reprezentacji Danii, Kasper Hjulmand został nominowany do prestiżowej nagrody "Lidera roku". Z tej okazji udzielił wywiadu, w którym opowiedział o kulisach swojej pracy. Dzisiaj przygotowałem najciekawsze fragmenty tej inspirującej rozmowy. Zapraszam ⬇️ pic.twitter.com/jsqXYWAVBg — Maciej Szełęga (@SzelegaMaciek) November 10, 2021

W 2011 roku rozpoczął pracę w FC Nordsjælland. Podobnie jak w poprzednim klubie, tutaj także osiągnął znakomity rezultat w premierowym sezonie. Poprowadził drużynę do pierwszego i jak do tej pory jedynego mistrzostwa kraju. W następnych rozgrywkach wprowadził również zespół do Ligi Mistrzów. Był to również pierwszy i jak dotąd jedyny start klubu w Champions League. Nordsjælland trafiło do bardzo trudnej grupy razem z Juventusem, Chelsea i Szachtarem Donieck. Tam zdobyło zaledwie jeden punkt w spotkaniu ze „Starą Damą”.

Następnie spróbował swoich sił w o wiele bardziej wymagającej lidze i został trenerem Mainz w Bundeslidze. Nie spisywał się najlepiej. W 24 meczach zdołał wygrać jedynie pięć razy i notował wiele remisów – 11. Niedługo przed zakończeniem rozgrywek został zwolniony. W 2016 roku ponownie związał się z FC Nordsjælland, jednak tym razem nie osiągnął z klubem tak znakomitych wyników, jak miało to miejsce za pierwszym razem. Łącznie poprowadził ten duński zespół w 244 spotkaniach.

📸 På søndag hylder vi Kasper Hjulmand til kampen mod OB, og inden det opgør har vi været i arkivet for at finde lidt billeder fra hans tid som træner i FC Nordsjælland startende tilbage i 2008. Se flere billeder her 👇🏽https://t.co/bz3oaxiTXl#fcndk pic.twitter.com/1fxShriRpx — FC Nordsjælland 🐯 (@FCNordsjaelland) May 15, 2019

Kasper Hjulmand zastąpił na stanowisku selekcjonera Age Hareide. Ze względu na przełożenie rozgrywek o rok z powodu pandemii koronawirusa, Hareide wcześniej zwolnił miejsce swojemu następcy. To Hjulmand poprowadził swój kraj na EURO 2020 i osiągnął tam znakomity rezultat. Dotarł aż półfinału, przegrywając w dogrywce z faworyzowaną reprezentacją Anglii 1:2. Po bardzo udanym turnieju mistrzostw Europy Kasper Hjulmand przyszedł czas na mundial. Dania dostała się tam błyskawicznie – zaraz po Katarze, który miał zagwarantowane miejsce z racji bycia gospodarzem oraz Niemczech.

Mistrzostwa świata nie poszły jednak po myśli 52-latka. Dania trafiła do grupy z Francją, Australią i Tunezją, gdzie rozczarowała. Przegrała dwa mecze, a jedyny punkt zdobyła z Tunezją (0:0) i zajęła ostatnie miejsce. Hjulmand mimo wszystko nadal cieszył się sporym zaufaniem ze strony Dansk Boldspil-Union i pozostał na stanowisku selekcjonera. W eliminacjach do EURO 2024 Dania pokazała się z takiej sobie strony. Nie była już takim dominatorem, ale trzeba na nią uważać.

Kadra reprezentacji Danii

Dania w składzie ma wielkich ciekawych piłkarskich nazwisk, którzy wiodą prym w swoich klubach. Cały zespół prezentuje się bardzo solidnie i wygląda na niezwykle wyrównany. Tworzą go w szczególności zgrany kolektyw w połączeniu z nieco mniej znanymi nazwiskami. Podstawowym bramkarzem Duńczyków od wielu lat jest syn legendarnego Petera Schmeichela – Kasper. Nie prezentuje się on już tak i nie jest rozchwytywanym bramkarzem jak podczas przygody w Leicester City, jednak mimo 37-lat wciąż spisuje się bardzo dobrze między słupkami. Ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach Anderlechtu. Dla swojej kadry narodowej wystąpił w równo stu meczach. Na ostatnim EURO był jednym z bohaterów.

Kasper Schmeichel made nine saves against England, including a penalty, the most by a Denmark goalkeeper in a single European Championship game. An absolutely phenomenal effort. 👏 pic.twitter.com/6YA0Ol4Ykl — Squawka (@Squawka) July 7, 2021

Najważniejszym graczem w linii obrony jest Andreas Christensen. 28-latek jest filarem w defensywie i to on będzie w dużej mierze odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej bramki. Jak do tej pory reprezentował swój kraj w 69 spotkaniach. Tuż obok niego wystąpi kapitan zespołu i zawodnik z największą ilością rozegranych gier dla swojego kraju – Simon Kjaer. 35-latek grał w niemal każdym meczu eliminacyjnym. Wraz z końcem obecnego sezonu opuści AC Milan po czterech latach jako wolny zawodnik.

Uzupełnieniem na pozycji stopera i też piłkarzem gotowym do gry w podstawowej jedenastce jest Joachim Andersen, podstawowy zawodnik Crystal Palace. Kolejnymi, którzy powinni załapać minuty na boisku są Rasmus Kristensen, Victor Nelsson, Victor Kristiansen, Joakim Mæhle. To w zależności od tego na jaki wariant zdecyduje się trener Hjulmand. Duńczycy rozgrywają swoje mecze z trójką bądź czwórką obrońców. Są raczej elastyczni.

W środku pola Duńczycy mogą być niebezpieczni. Akcje ofensywne przeciwników rozbijali będą Pierre-Emile Højbjerg oraz Morten Hjulmand. To głównie od piłkarza Tottenhamu zależy to, jak będzie wyglądała środkowa strefa w drużynie. 32-letni Christian Eriksen zanotował słabiutki sezon w Manchesterze United, jednak nadal dosyć często grał w eliminacjach – nieraz obok Højbjerga w systemie 4-2-3-1 będąc bardziej tym zawodnikiem w głębi pola, a nie na kierownicy w ofensywie, ale potrafił też błysnąć asystami. Co prawda z San Marino, lecz hat-trick ostatnich podań warto zanotować.

Myśląc o Eriksenie cały czas mamy w pamięci jego tragedie podczas ostatnich mistrzostw Europy w meczu z Finlandią. Kolejnymi zawodnikami, których powinniśmy zobaczyć w linii pomocy są Mathias Jensen i Matta O’Riley. Bardzo ciekawie wygląda sytuacja w linii ataku. Selekcjoner będzie miał do swojej dyspozycji Jonasa Winda, Rasmusa Højlunda, Yussufa Poulsena oraz Kaspera Dolberga. Wszyscy atakujący wydają się prezentować zbliżony do siebie poziom, co zwiastuje rywalizację w drużynie. Pewną pozycję na szpicy będzie miał raczej napastnik Manchesteru United.

Hat trick of assists! Christian Eriksen was bang on form tonight for Denmark with 3 assists including a superb back heel to set up a goal 🅰️🅰️🅰️ Bring that same energy back from the international break Eriksen 👊 pic.twitter.com/WhhtvNrN0B — United Peoples TV (@UnitedPeoplesTV) September 7, 2023

Największa gwiazda reprezentacji Danii

Trudno jednoznacznie wskazać kto obecnie jest największą gwiazdą reprezentacji Danii. Jeszcze kilka lat temu ten wybór był prosty i każdy z zamkniętymi oczami powiedziałby nazwisko Eriksena. Obecnie wydaje się, że wiele może zależeć od dyspozycji w defensywie Andreasa Christensena. 28-latek od 2022 roku reprezentuje barwy FC Barcelony, do której trafił z Chelsea. Christensen jest podstawowym piłkarzem w wielkim klubie. W obecnych rozgrywkach wystąpił w 39 meczach.

Christensen has scored 3 goals in his last 5 games: – PSG

– Real Madrid

– Girona pic.twitter.com/Zg84MOlWwg — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 4, 2024

Chociaż ten sezon nie jest udany dla „Dumy Katalonii”, to w poprzednim udało im się wygrać mistrzostwo La Liga z Duńczykiem na pokładzie. Przyłożył on zdecydowanie do sukcesu również swoją cegiełkę. Rozegrał wówczas 32 spotkania. Załapałby zdecydowanie więcej minut na boisku, gdyby nie częste kontuzje, które go trapiły. Jak do tej pory dla swojej kadry narodowej wystąpił w 69 spotkaniach, wcześniej przebrnął przez wszystkie szczeble zespołów młodzieżowych.

Styl gry

Reprezentacja Dani za kadencji trenera Kasper Hjulmanda jest bardzo elastyczna. Występuje najczęściej w formacji 4-2-3-1, 4-3-3 bądź 3-5-2 z wahadłowymi. Taktykę z wahadłowymi pokazała w sparingu marcowym ze Szwajcarią i ostatnim meczu eliminacyjnym z Irlandią Północną. Różne warianty mogą zostać wykorzystane w trakcie jednego spotkania. Różnie to bywa, gdyż w eliminacjach i w sparingach marcowych próbowała właśnie trzech tych ustawień. To też z racji na komfort wśród napastników.

Ich gra opiera się głównie na pressingu. Duńczycy potrafią zainicjować akcję już spod własnej bramki i świetnie zagęścić środek boiska i krótkimi podaniami lub poprzez krzyżowe piłki przedostać się bezpośrednio pod bramkę rywala. Kiedy nie udaje im się zdominować przeciwnika na środku boiska, to ich gra zaczyna się opierać na rajdach skrzydłami. Równie często w takich spotkaniach oglądaliśmy długie piłki ze strony bramkarza lub obrońców kierowane do napastników z pominięciem całej linii pomocy. Hojlund potrafi taką piłkę utrzymać i rozegrać do boku.

Przewidywania

Dania zawsze podczas turniejów prezentuje się solidnie. Potrafi napsuć krwi najlepszym rywalom oraz sprawić negatywną niespodziankę. Nasi bohaterowie znaleźli się w ciekawej grupie. W meczu otwarcia przyjdzie im się mierzyć z teoretycznie najsłabszym rywalem – Słowenią, którą doskonale znają jeszcze ze zmagań w eliminacjach. Z pewnością będą tutaj liczyli na komplet punktów zważywszy jakie mecze czekają ich dalej. Spotkanie ze Słowenią nie będzie oczywiście i tak należało do prostych.

Następnie staną naprzeciwko Anglii, która jest faworytem nie tylko do wygrania ich grupy, ale całej imprezy. Będzie to rewanż za półfinał EURO 2020, w którym Raheem Sterling zanurkował w polu karnym i przyznano „Synom Albionu” naciągany rzut karny. Duńczycy prowadzili tam nawet 1:0 po cudownym trafieniu Damsgaarda. W ostatnim spotkaniu w grupie zagrają z Serbią. Tutaj powinniśmy oglądać emocjonujące widowisko. Patrząc na zespół Danii, to ma on spory potencjał, aby śmiało spoglądać już na fazę play-off, gdzie zdecydowanie może namieszać. Tak oto prezentują się mecze grupowe reprezentacji Danii:

16 czerwca 2024, Słowenia – Dania

20 czerwca 2024, Dania – Anglia

25 czerwca 2024, Dania – Serbia

Największe sukcesy reprezentacji Danii

Odpowiedź jest oczywista – EURO 1992. Dania ma bardzo bogatą historię podczas mistrzostw Europy. Często prezentowała się bardzo solidnie. Pierwsze ich zawody miały miejsce w 1964 roku i zajęła wówczas czwarte miejsce, czyli ostatnie spośród zakwalifikowanych drużyn, jednak sam udział na mistrzostwach może odbierany być już jako sukces. Na kolejny występ czekała 20 lat. Duńczycy zaszli wówczas do półfinału, gdzie ulegli Hiszpanii w rzutach karnych. Byli więc bardzo bliscy swojego pierwszego finału.

Największy sukces Duńczyków miał miejsce w 1992 roku. Zagrali na EURO 1992 tylko dlatego, że z imprezy została wykluczona Jugosławia w ramach sankcji za prowadzenie wojny w Bośni. Do wielkich niespodzianek doszło już w grupie. Z turnieju odpadły takie potęgi jak Anglia oraz Francja, a Dania wraz ze Szwecją przeszły do fazy play-off. Tym razem w półfinale z Holandią i w rzutach karnych to Dania była górą i zameldowała się w finale. Schmeichel senior obronił tam strzał Marco van Bastena. W finale pokonali faworyzowanych Niemców 2:0.

Denmark celebrate winning Euro '92. pic.twitter.com/nNzhnXPtRE — 90s Football (@90sfootball) July 7, 2021

Od tego momentu było już nieco gorzej. Dopiero podczas ostatniego EURO 2020 pokazali się ze znakomitej strony – można o tym występie przeczytać w osobnym cyklu pt. „Słynne drużyny EURO”. Wszystkie linki dostępne są poniżej – jest tam także artykuł o zwycięskiej ekipie z 1992 roku.

Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: