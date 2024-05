Betfan kurs 1.92 Manchester United - Newcastle United Poniżej 3.5 goli TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Manchester United – Newcastle. W środowy wieczór na Old Trafford zostanie rozegrane zaległe spotkanie 34. kolejki angielskiej Premier League, w którym to Czerwone Diabły podejmą Newcastle. Gospodarze przystąpią do tego spotkania po porażce 0:1 z Arsenalem. Goście natomiast zremisowali 1:1 z Brighton. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to niezwykle interesujące starcie.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz do 300 złotych bonusu do 1-krotnego obrotu na start ⬅️

Manchester United – Newcastle United – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na mecze tak nieobliczalnych drużyn nie należą do najłatwiejszych. Erik Ten Hag, trener Manchesteru United znajduje się pod dużą presją w związku z ostatnimi słabymi wynikami swojej drużyny. United wygrało zaledwie dwa z ostatnich 11 meczów ligowych i teraz musi wygrać z Newcastle, aby jeszcze mieć szansę na zajęcie szóstego miejsca w tabeli. Newcastle, prowadzone przez Eddiego Howe’a, prezentowało się lepiej w ostatnich tygodniach, zwłaszcza na wyjazdach, gdzie wygrało dwa z trzech ostatnich spotkań. Mając na koncie zwycięstwo nad United w pierwszej części sezonu, Sroki mają nadzieję na kolejny udany występ przeciwko Czerwonym Diabłom.

Zapowiada się, że obie drużyny będą dążyć do zwycięstwa za wszelką cenę, ponieważ żadna z nich nie ma nic do zyskania na remisie. Zarówno United, jak i Newcastle, miały problemy z zachowaniem czystego konta w ostatnich meczach, ale obie też zdolne były do strzelania bramek. Historia bezpośrednich spotkań w ostatnim czasie jest wyjątkowo na korzyść Srok, które wygrały ostatnie 3 spotkania z Czerwonymi Diabłami.

Gospodarze przystąpią do tego spotkania po porażce 0:1 z Arsenalem. Goście natomiast zremisowali 1:1 z Brighton. Poprzednie trzy pojedynki między tymi ekipami to komplet zwycięstw Newcastle. Spotkanie to poprowadzi Robert Jones. Jest to doświadczony arbiter w Premier League, ponieważ do tej pory poprowadził w niej już 66 spotkań. Średni wynik kartek na mecz u tego arbitra wynosi 0.10 czerwonych i 3.54 żółtych.

Jeśli chodzi o typy na ten mecz, stawiam na przedłużenie underowej serii. W ostatnich pięciu spotkaniach między tymi drużynami ani razu nie padło więcej niż trzy gole. Patrząc na dyspozycję obu ekip, moim zdaniem dziś będzie podobnie. Jedni i drudzy mają swoje problemy w ofensywie, choć przede wszystkim ogromne trudności ze strzeleniem bramki mają gospodarze. Czerwone Diabły grają u siebie, więc myślę, że worek z bramkami nie powinien otworzyć się zbyt szybko. Raczej postawią na solidną grę w defensywie i atak pozycyjny. Stawiam na under 3.5 goli po kursie @1.92 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Manchester United – Newcastle United

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Manchester United – Newcastle United. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Alexander Isak po kursie @1.92.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Gospodarze z pewnością będą chcieli na koniec fatalnego sezonu dać swoim kibicom choć mały powód do radości. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester United – Newcastle United

Czerwone Diabły przegrały ostatnie dwa mecze

Newcastle jest niepokonane od trzech spotkań

W ostatnich pięciu bezpośrednich pojedynkach między tymi ekipami ani razu nie zanotowano BTTS

Przewidywane składy Manchester United – Newcastle United

Manchester United : Onana – Dalot, Casemiro, Evans, Wan-Bissaka – Mainoo, Amrabat – Diallo, McTominay, Garnacho – Hojlund

: Onana – Dalot, Casemiro, Evans, Wan-Bissaka – Mainoo, Amrabat – Diallo, McTominay, Garnacho – Hojlund Newcastle United:Pope – Livramento, Krafth, Burn, Hall – Guimaraes, Longstaff, Joelinton – Barnes, Gordon, Murphy



Fot. PressFocus