Ilkay Gündogan zagra w Turcji?

Według tureckiego dziennikarza z dużą renomą Yagıza Sabuncuoglu Galatasaray jest zainteresowane transferem Ilkaya Gündogana. Klub ze Stambułu miał już skontaktować się z otoczeniem piłkarza Barcelony.

Zespół Galatasaray, który w wyścigu o mistrzostwo Turcji zwiększył przewagę nad Fenerbahçe do sześciu punktów, myśli już o transferach na następny sezon. Dużo mówi się o nowym kontrakcie z doświadczonym piłkarzem Driesem Mertensem, który swoimi występami w tym sezonie dał przykład młodym zawodnikom. A teraz pojawiają się sensacyjne doniesienia, że na liście transferowej tego klubu znalazł się także Ilkay Gündogan, który ma być niezadowolony z pobytu w Barcelonie.

Kolejna kwestia to pochodzenie Ilkaya Gündogana. Kapitan reprezentacji Niemiec ma, jak wiadomo, tureckie korzenie. Być może z tego powodu będzie chciał wrócić do kraju, z którego pochodzi, by w ostatnich latach kariery tam pograć w piłkę. Fernando Muslera, Felipe Melo, Blerim Dzemaili, Hamit Altintop, Wesley Sneijder, Didier Drogba – to tylko kilka nazwisk powszechnie znanych piłkarzy, którzy do tej pory grali w ekipie „Galaty”. Obecnie w zespole oprócz wspomnianego już Driesa Mertensa występują chociażby Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech czy Wilfred Zaha znani z występów w Premier League czy Mauro Icardi. Kto wie, może Gündogan pójdzie w ich ślady.

Jest to o tyle ciekawe, że do niedawna wiele mówiło się o tym, jak dużą radość sprawiło niemieckiemu piłkarzowi i jego żonie to, że zmienili otoczenie. W Manchesterze City Gündogan grał w drużynie niemal kompletnej, natomiast Barcelona to wciąż plac budowy. Latem 2023 roku Gündogan przeniósł się z Premier League do LaLiga. W tym sezonie jest jednym z niewielu graczy Barcelony, do których kibice „Dumy Katalonii” nie mają w zasadzie żadnych pretensji. W Katalonii panuje chaos. To prawda, że Gündogan niejednokrotnie skarżył się na niewłaściwą mentalność w zespole Barcy. Był mocno poirytowany po El Clasico. Zapewniał, że nie przyszedł do Barcelony, by przegrywać.

Brutal from Ikay Gündogan after El Clasico: “After such a result, I expected an angrier dressing room”

Z kolei po odpadnięciu z Ligi Mistrzów nie zamierzał bagatelizować winy Ronalda Araujo, który dość szybko zobaczył czerwoną kartkę. Później Urugwajczyk był oburzony wypowiedziami doświadczonego kolegi z drużyny. Żądał przeprosin. To na pewno nie pomaga w podtrzymywaniu morale.

🚨❗️ Ronald Araújo on Gundogan’s comments on his red card after the PSG game: “I’d rather keep for myself what I really think…”.

“I have my own codes and values that I think you need to respect”. pic.twitter.com/ruEzGshnBi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2024