Legia szuka wzmocnień

Jak ustalił serwis „Goal.pl„, Legia Warszawa myśli poważnie o pozyskaniu Bruno Duarte. Klub z ulicy Łazienkowskiej utrzymuje kontakt z piłkarzem, który wstępnie wyraził chęć gry w Polsce. Swego czasu był też w kręgu zainteresowań innego klubu z rodzimej Ekstraklasy – Rakowa Częstochowa. To nie jedyni zawodnicy, o których mówi się w kontekście Legii.

Jeden gracz na pewno trafi do Legii

Gdy zimą z Legią pożegnali się dwaj kluczowi piłkarze, czyli Bartosz Slisz i Ernest Muçi, dyrektor sportowy „Wojskowych” Jacek Zieliński zapewniał, że stołeczny klub poszuka ich następców. Jednak nie doszło do nagłych ruchów. Nie podejmowano pochopnych decyzji. Zdecydowano się poczekać do lata. Jeden transfer jest już pewny. Mowa o Claude Goncalvesu, który przeniesie się do Polski po wygaśnięciu kontraktu z Łudogorcem Razgrad. W letnim oknie transferowym Legia może zrealizować kilka transakcji. Poniżej widzimy, jak z powodzeniem Goncalves grał w lidze portugalskiej.

Na celowniku kilka opcji

Wcześniej mówiło się o pozyskaniu Killiana Corredora z drugoligowego Rodez AF. 23-latek w Ligue 2 w tym sezonie może pochwalić się pokaźnym dorobkiem: 18 goli i osiem asyst. Nie wiadomo jednak, czy transfer dojdzie do skutku ze względu na kwestie finansowe. Niestety dla Legii kontrakt tego napastnika wygasa dopiero pod koniec czerwca 2026 roku. Corredor to wychowanek Toulouse FC, który do Rodez AF przeszedł w 2021 roku. Do tej pory w 99 meczach trafiał do siatki 27-krotnie.

Killian Corredor na celowniku Legii Warszawa. Ładnie się rozwinął podczas swojego pobytu w Rodez, w tym sezonie jeden z kluczowych piłkarzy RAF, do tego dokłada konkretne liczby. Charakterystyka? Szybkościowiec, świetny pod grę z kontry, super współpracuje z drugim napastnikiem pic.twitter.com/qezwsMy9B1 — Bartek Gabryś (@BartekGab) May 10, 2024

Teraz najgłośniej jest o możliwych przenosinach do Warszawy Bruno Duarte. Co istotne, kontrakt 28-latka wygasa 30 czerwca 2025 roku. To stawia Legię w dobrej pozycji negocjacyjnej, wszak Farense, w którym gra obecnie ten zawodnik, z całą pewnością będzie chciało na nim trochę zarobić. Duarte ma w CV także grę dla takich drużyn jak São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, PFC Lwów oraz Vitória SC i Damac FC. W obecnym sezonie ligowym Brazylijczyk z włoskim paszportem rozegrał 31 meczów. Strzelił w nich 13 goli i zanotował także trzy asysty.

Bruno Duarte 🇧🇷 📅 24.03.1996

🛡️SC Farense

📈 Środkowy Napastnik

🦿 Prawonożny

💼Agencja – Promoesport Statystyki w @ligaportugal 📉 📊 31 Spotkań

⚽️ 13 Bramek

🅰️ 4 Asysty

🧿 xG – 9.8

📁npxG – 6.6

📋xAG – 2.9 pic.twitter.com/i4SBI0JnT7 — Paweł Turek (@PawelTurek1987) May 14, 2024

Nowy szkoleniowiec zespołu Gonçalo Feio będzie potrzebował nowego napastnika. Jak informuje Szymon Janczyk z „weszlo.com” Legia Warszawa, a właściwie jej dyrektor sportowy Jacek Zieliński jest fanem talentu Erika Exposito, napastnika Śląska Wrocław. Kontrakt Hiszpana wygasa wraz z końcem sezonu.

