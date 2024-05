FIFA ogłosiła datę pierwszych kobiecych Klubowych Mistrzostw Świata

FIFA poinformowała, że pierwsza w historii edycja Klubowych Mistrzostw Świata odbędzie się w styczniu i lutym 2026 roku. W kobiecej wersji turnieju udział weźmie 16 drużyn, a impreza odbywać się będzie co cztery lata. Wciąż jednak nieznany jest gospodarz pierwszej edycji turnieju.

Protoplastą kobiecych Klubowych Mistrzostw Świata był zorganizowany przez japońską federację oraz japońską ligę kobiet turniej, który odbył się na Dalekim Wschodzie w listopadzie 2012 roku. W turnieju wzięły udział cztery drużyny – Olympique Lyon, australijska Canberra United oraz japońskie INAC Kobe Leonessa i NTV Beleza.

Rok później Komitet Wykonawczy FIFA otrzymał propozycję zorganizowania Klubowych Mistrzostw Świata Kobiet. Władze São José zaproponowały zaś zorganizowanie w 2014 roku meczu pomiędzy zwycięzcami Women’s Champions League a Copa Libertadores Femenina, gdzie brazylijski klub zmierzyłby się z VfL Wolfsburgiem. Do spotkania pomiędzy najlepszą kobiecą drużyną z Europy i Ameryki Południowej nigdy jednak nie doszło.

W maju 2016 roku odbył się interkontynentalny mecz pomiędzy zwyciężczyniami Women’s FA Cup Arsenalem a mistrzyniami amerykańskiej ligi NWSL Seattle Reign. Mecz ten miał być ”wielkim krokiem w kierunku stworzenia Klubowych Mistrzostw Świata Kobiet”. Rok wcześniej dział FIFA zajmujący się kobiecą piłką nożną ponownie zaproponował federacji zorganizowanie turnieju. Dyrektor FIFA ds. piłki nożnej kobiet Sarai Bareman zapytana wówczas o możliwość zorganizowania Klubowych Mistrzostw Świata Kobiet odpowiedziała:

W 2019 roku, wraz ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata Kobiet prezydent FIFA Gianni Infantino podczas konferencji prasowej zapowiedział, że należy ”jak najszybciej” zorganizować kobiece KMŚ, by przyspieszyć rozwój kobiecego futbolu. Trzy lata później FIFA poinformowała, że turniej się odbędzie, ale nie prędzej niż w 2025 roku. Po trwającej ponad dekadę debacie, FIFA wreszcie wyznaczyła datę pierwszej edycji Klubowych Mistrzostw Świata Kobiet. Turniej odbędzie się w styczniu i lutym 2026 roku, i weźmie w nim udział 16 drużyn. Impreza odbywać się będzie co cztery lata. Wciąż nieznany jest jednak gospodarz pierwszej edycji turnieju.

W przeciwieństwie do nowej wersji męskich KMŚ, które odbędą się latem 2025 roku, kobieca wersja turnieju będzie odbywała się zimą. Wtedy ma miejsce przerwa pomiędzy fazą grupową a pucharową Ligi Mistrzów Kobiet. Ważnym czynnikiem jest też fakt, że amerykańska liga kobiet WNSL startuje dopiero w marcu.

Termin ten ma także związek z kalendarzem kobiecych meczów międzynarodowych na lata 2026–2029, których Rada FIFA ogłosiła podczas posiedzenia w Bangkoku. Przede wszystkim zredukowano w nim liczbę przerw na reprezentację z sześciu do pięciu. W tych latach drużyny narodowe grać będą na przełomie lutego i marca, w kwietniu, na przełomie maja i czerwca, w październiku oraz na przełomie listopada i grudnia.

𝗔𝗣𝗣𝗥𝗢𝗩𝗘𝗗

The first edition of the FIFA Women’s Club World Cup will be contested by 16 teams in January-February 2026, following the FIFA Council’s decision in December 2022 to approve the strategic principle of introducing a FIFA Women’s Club World Cup. #FARPost pic.twitter.com/RMQ34tFIHk

— FARPost_ZA (@FARPostZA) May 15, 2024