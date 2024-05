UEFA grozi. Girona jednak nie zagra w Lidze Mistrzów?

Jak informuje „The Times” UEFA nakazuje właścicielom Manchesteru City a więc City Football Group sprzedaż części udziałów w rewelacji tego sezonu La Liga – Gironie. W przeciwnym wypadku oba zespoły nie będą mogły występować w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

City Football Group to spółka holdingowa, która zarządza wieloma klubami piłkarskimi na świecie. Najwięcej udziałów, bo 81% ma Abu Dhabi United Group, 18% należy do amerykańskiej firmy Silver Lake, a 1% swoich udziałów mają chińskie firmy Media Capital i CITIC Capital. Właścicielem grupy Abu Dhabi United Group jest szejk Mansour bin Zayed Al Nahyan, który jest członkiem rodziny królewskiej Zjednoczonych Emiratów Arabskich i wiceprezydentem tego kraju.

UEFA zwróciła się do City Football Group z informacją o konieczności ograniczenia udziałów w jednym z klubów poniżej 30%. Naturalnym wyborem wydaje się być Girona, w której spółka posiada 47% udziałów. Manchester City jest w stu procentach klubem zarządzanym przez CFG przez co ewentualna sprzedaż udziałów byłaby znacznie trudniejsza.

W związku z tym CFG będzie musiało zredukować swoje udziały. W przeciwnym wypadku jedna z drużyn, której właścicielami będzie spółka (prawdopodobnie Girona) zostanie wykluczona z rozgrywek Ligi Mistrzów i zagra w Lidze Europy. Wtedy miejsce w najważniejszych klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie przypadnie piątej drużynie w tabeli La Liga (obecnie Athletic Bilbao).

