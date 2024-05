Trener uderza w Tottenham: „Ostatnie 48 godzin uświadomiło mi, że fundamenty są naprawdę kruche”

We wtorek Tottenham zmierzył się z Manchesterem City w 37. kolejce Premier League. Podopieczni Ange Postecoglou przegrali 0:2 i stracili tym samym szanse na udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Kibice Spurs porażkę swojego klubu… świętowali, bo dzięki temu Arsenal ma mniejsze szanse na mistrzostwo Anglii. Sytuacja tak poważnie zdenerwowała szkoleniowca.

„Koguty” musiały wygrać spotkanie z Manchesterem City, żeby przedłużyć swoje szanse na udział w Lidze Mistrzów w sezonie 2024/2025. Porażka z „Obywatelami” sprawiła, że to Aston Villa po ponad 40 latach ponownie zagra w najważniejszych europejskich rozgrywkach. W normalnym klubie porażka byłaby powodem do nerwów, albo chociaż smutku. Tottenham normalnym klubem nie jest.

Wojna pomiędzy kibicami Spurs a Arsenalu trwa od dziesiątek lat. Oba kluby pochodzą z północnego Londynu i nie pałają do siebie sympatią, delikatnie rzecz ujmując. Już przed spotkaniem z Manchesterem City trener Ange Postecoglou wyrażał zdenerwowanie głosami jakie docierały do niego w ostatnich dniach. Otóż większość kibiców klubu wręcz zachęcało Tottenham do odpuszczenia meczu tylko po to, by utrudnić zdobycie mistrzostwa Anglii ich odwiecznemu rywalowi – Arsenalowi.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że takie „przyjacielskie” rezultaty w ostatnich kolejkach sezonu zdarzają się wielokrotnie. Drużyny, które o nic już nie walczą odpuszczają mecze jeśli ma to dostarczyć radości zaprzyjaźnionemu klubowi lub wręcz przeciwnie – popsuć plany wrogom. Ange Postecoglou jednak nie jest kibicem „Kogutów” z dziada pradziada a trenerem, który chce osiągać sukcesy i wygrywać każdy kolejny mecz w związku z czym kategorycznie stwierdził, że Tottenham wyjdzie po zwycięstwo. Już w trakcie meczu kłócił się z kibicem Tottenhamu, który kibicował rywalowi.

Ange Postecoglou telling off a Tottenham fan for cheering on Man City. Honestly, the big man deserves better than this loser club pic.twitter.com/G3lHbvHjNm

Wściekły Ange Postecoglou uderzył w kibiców Tottenhamu na pomeczowej konferencji prasowej, sugerując, że atmosfera na stadionie gdzie kibice twojego klubu pragną twojej porażki z pewnością nie pomogła jego zawodników w odniesieniu sukcesu. Cała ta konferencja prasowa to pokaz frustracji szkoleniowca, który nie mógł się pogodzić z takim postępowaniem kibiców. Trener uderzył zarówno w kibiców, jak i w sam klub:

Wyraźnie rozczarowany szkoleniowiec stwierdził również, że być może popełnił jakiś błąd, ale nie obchodzi go to, bo on zawsze chce wygrywać i odnosić sukcesy z klubem. W końcu po to został tutaj sprowadzony, prawda?

Odniósł się również do swojej drużyny, która nie miała być adresatem słów. Ange Postecoglou dał jasno do zrozumienia, że nie ma takich samych pretensji do swoich zawodników, którzy zmierzyli się z najlepszą drużyną ostatnich lat a mimo to pod wieloma względami potrafili jej w tym spotkaniu dorównać.

To nie pierwszy raz kiedy osoba pracująca w ekipie „Kogutów” krytykuje mentalność klubu oraz kibiców. W przeszłości na ten temat wypowiadali się już byli szkoleniowcy – Jose Mourinho i Antonio Conte. Zarówno Portugalczyk jak i Włoch uderzali również w właściciela klubu, który ich zdaniem nie chce się zmienić i osiągnąć czegokolwiek.

“I am connected forever with all my previous clubs apart from Mr. Levy’s club” 👀

“Tottenham’s story is this… 20 years there is the owner & never won something” 🤯

Mourinho, Conte & Ange have all said similar things about the mentality at Spurs 😳

🔗 https://t.co/lUYt9jGfOD pic.twitter.com/3JbVnJ9DlT

— Hayters TV (@HaytersTV) May 15, 2024