Manchester City krytykowany za zbyt późną zmianę Edersona

Brytyjska organizacja zajmująca się urazami głowy Headway skrytykowała Manchester City za zbyt późną zmianę Edersona w meczu z Tottenhamem (2:0). W 62. minucie bramkarz został staranowany przez Cristiana Romero i potrzebował chwili, by dojść do siebie. Choć Brazylijczyk dał sygnał, że jest gotowy do gry, Pep Guardiola siedem minut później zdecydował się go zmienić.

Poważny incydent z udziałem Edersona

W 62. minucie meczu Tottenhamu z Manchesterem City (0:2) w polu karnym ”The Citizens” doszło do groźnie wyglądającej sytuacji. Cristian Romero ruszył w kierunku wstrzelonej przez Dejana Kulusevskiego piłki i z impetem wpadł na Edersona. Brazylijczyk dopiero po dwóch minutach był w stanie podnieść się z murawy, ale od razu dał zielone światło, że jest gotowy wrócić do gry.

Mimo to Pep Guardiola zdecydował się nie podejmować zbędnego ryzyka i po kilku minutach zastąpił Edersona Stefanem Ortegą. Brazylijczyk nie potrafił pogodzić się z decyzją swojego trenera i po opuszczeniu boiska najpierw Zmiana ta – nomen omen – się obroniła, bo Niemiec w trzech sytuacjach uratował Manchester City od utraty bramki i został niekwestionowanym bohaterem swojego zespołu. Guardiola zaś w pomeczowej rozmowie przyznał, że Ederson nie doznał wstrząśnienia mózgu, ale miał problemy z okiem.

SCENY W HICIE! Ederson wściekły na zmianę po urazie. Brazylijczyk wybuchł #domPremierLeague pic.twitter.com/iLHjONxTDT — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) May 14, 2024

Manchester City krytykowany

Dyrektor naczelny brytyjskiej organizacji zajmującej się urazami głowami Headway Luke Griggs wydał oświadczenie, w którym wyraził niezrozumienie wobec dokonania zmiany Edersona dopiero po kilku minutach. Griggs informuje, że w przypadku wstrząśnienia mózgu objawy wcale nie muszą wystąpić od razu i mogą pojawić się nawet po kilku minutach. Oświadczenie było pewnego rodzaju apelem, by uformować nowe przepisy, które w przyszłości pozwolą chronić zdrowie zawodników z kontuzjami głowy.

W 2023 roku zajmująca się nowelizacją przepisów organizacja IFAB odrzuciła wprowadzenie w Premier League tymczasowych zmian piłkarzy z urazami głowami, co spotkało się z niezadowoleniem klubów. Z kolei związek piłkarzy występujących w MLS zarzucił IFAB oraz FIFA ”krótkowzroczność i wprowadzenie ich w błąd”.

Dwa lata wcześniej IFAB chciał wprowadzić obowiązkowe zmiany zawodników z urazami głowami, co również przyjęto z dezaprobatą. Plany IFAB były skutkiem licznych przypadków, gdzie gracze doznawali urazów głowy, po czym kontynuowali grę i albo zostali zmienieni dopiero po jakimś czasie, albo wcale. Wcześniej pojawiały się liczne głosy, że należy chronić zdrowie zawodników z kontuzjami głowy.

Zaniepokojenie po kontuzji Edersona mógł wzbudzić fakt, że na boisko wniesiono nosze. Fakt, że Ederson nie został natychmiast zmieniony sugerowałby, że nie podejrzewano wstrząśnienia mózgu, ale decyzja jest trudna do zrozumienia, bo objawy mogą pojawiać się z opóźnieniem. To kolejny przykład sytuacji, w której pomocny byłby tymczasowy substytut w przypadku wstrząsu mózgu – czytamy w oświadczeniu.

Choć odetchnęliśmy z ulgą, gdy kilka minut później Ederson ostatecznie został zmieniony, trudno zrozumieć, dlaczego nie podjęto takiej decyzji od razu. Wściekłość Edersona nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę ambicje piłkarzy, którzy chcą brać udział w tak wielkich meczach jak ten. Mimo jego reakcji, decyzje o zmianach należy podejmować bez względu na wolę piłkarzy – dodał Griggs.

fot. PressFocus

