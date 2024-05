Kolejny klub właścicieli GKS-u Tychy upada

Pacific Media Group utopiło kolejny klub. Do francuskiego As Nancy, angielskiego Barnsley FC i duńskiego Esbjergu fB dołączy belgijskie KV Oostende. Klub nie otrzyma zawodowej licencji co w związku z ogromnymi długami będzie musiało poskutkować upadłością.

Czym jest Pacific Media Group?

Jak mówi dziennikarz „The Ahtletic” Matt Slater cytowany przez portal „weszlo.com” jest to fundusz inwestycyjny, którego twarzami są Chien Lee oraz Paul Conway. Od 2016 roku inwestują w futbol począwszy od francuskiego OGC Nice. W klubie z Lazurowego Wybrzeża spędzili dwa lata i klub sprzedali z zyskiem w międzyczasie zaciągając pożyczkę na ponad 20 milionów euro, które miały trafić do ich kieszeni, a spłatą obarczony został klub.

Gdziekolwiek się nie pojawiali – tam rodziły się problemy. Głównie związane z maksymalnym „wydojeniem” klubowych kas. Obejmowali pieczę nad klubami we Francji, w Szwajcarii, w Belgii, w Niemczech, w Holandii, w Anglii, w Danii oraz w Polsce. Więcej o ich dokonaniach w klubach możecie przeczytać w artykule Szymona Janczyka. Pokrótce przedstawimy jednak jak wyglądało ich prowadzenie klubów:

AS Nancy – zanotował spadek do trzeciej ligi, prawie został zdegradowany do piątej ligi – uratowała ich degradacja innego klubu – CS Sedan, ogromne długi przez które rozważane jest zamknięcie klubowej akademii, której wychowankiem jest chociażby trzykrotny zdobywca Złotej Piłki Michel Platini

FC Thun – spadek do drugiej ligi szwajcarskiej i brak awansu przez cztery sezony (kilka dni temu ogłoszono, że z końcem 2024 roku PMG odejdzie z klubu)

1.FC Kaiserslautern – awans do drugiej ligi niemieckiej, aczkolwiek PMG ma tylko 10% udziałów i nie jest podmiotem decyzyjnym a udziały kupili tuż przed awansem, w tym sezonie cudem utrzymali się w lidze

FC Den Bosch – klub szoruje po dnie drugiej ligi holenderskiej, z której nie da się spaść

Barnsley FC – angielski klub zanotował awans do Championship, zagrał w play-offach o awans do Premier League, by sezon później spaść do League One, w 2022 roku Paul Conway i Chien Lee zostali usunięci z zarządu klubu

Esbjerg fB – spadek do trzeciej ligi duńskiej po 28 latach, zatrudnienie Petera Hyballi, rzekoma przemoc psychiczna i fizyczna w klubie

KV Oostende – spadek najpierw do drugiej, a teraz do trzeciej ligi belgijskiej i ogromne długi

GKS Tychy – w klubie pojawili się w kwietniu 2023 roku

Belgijski klub kończy swój żywot

Jak poinformowało KV Oostende w oficjalnym komunikacie przejęcie klubu przez inny podmiot zostało anulowane w związku z tym nie ma możliwości otrzymania licencji na przyszły sezon. Winę ponosi bezpośrednio członek Pacific Media Group – Paul Conway, który posiada obecnie 50,1% udziałów w klubie.

Przede wszystkim nadal nie doszło do przeniesienia udziałów. Osiągnięto w tej sprawie porozumienie ze wszystkimi akcjonariuszami, ale nie osiągnięto go jeszcze z Paulem Conwayem. Jednakże dla niego korzystne będzie przyjęcie naszej propozycji. Ewentualna upadłość KVO będzie miała dla niego poważne konsekwencje prawne. Przykładowo, postępowanie przeciwko niemu zostało już wszczęte przed Enterprise Court w Brugii, ale biorąc pod uwagę prawo do obrony, termin rozprawy wyznaczono dopiero na koniec tego roku. Ponadto skonfiskowaliśmy także jego udziały w FC Den Bosch. Oznacza to, że nie może sprzedać tych akcji, dopóki nie będzie porozumienia w sprawie przeniesienia udziałów w KVO. Zatem rezygnacja z udziałów w KVO jest dla niego naprawdę korzystna.

W komunikacie czytamy również, że grono potencjalnych inwestorów było większe, lecz odstraszały ich stale rosnące długi. W grudniu 2023 roku belgijskie media informowały o kwocie około 8 milionów euro. Dzisiaj ta kwota jest jeszcze większa. Tymczasowy administrator klubu Werner Van Oosterwyck ostro wypowiedział się na temat lat rządów PMG:

Jeśli wszystko zsumujesz, szybko otrzymasz kwotę dziesięciu milionów euro. W ostatnich latach wiele poszło tutaj nie tak z powodu złego zarządzania i nadużyć finansowych. To niefortunne, że rodzinny klub zostaje doprowadzony do ruiny przez nieuczciwych i nieudolnych zagranicznych dyrektorów, którzy następnie pozostają aktywni w piłkarskim świecie. Jeśli nie ma przejęcia, nie ma licencji i spadasz do klasy amatorskiej. Przy tej górze długów nie da się uniknąć bankructwa. Nawiasem mówiąc, jako tymczasowy zarządca jestem prawnie zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość.

fot. screen YouTube/KV Oostende

