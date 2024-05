Leao: „Namawiałem Cancelo na transfer do Milanu”

Rafael Leao to aktualnie jeden z najlepszych skrzydłowych na świecie, a także jedna z największych gwiazd ligi włoskiej. Jego forma od kilku lat jest na wysokim poziomie i w końcu znalazł w swoich liczbach element powtarzalności. Niedawno był on gościem Fabrizio Romano w związku z filmami-wykładami samego zawodnika pod nazwą Sport QYZ, gdzie w dwugodzinnym kursie uczy młodych adeptów piłki nożnej polepszać swoje własne umiejętności.

Leao u Romano zdradził wiele szczegółów

Fabrizio Romano: “What does AC Milan have that others don’t?” Rafael Leao: “Everything. Stadium, supporters, the passion, the city, too many things.” 🗣 Leao to @FabrizioRomano on an exclusive interview pic.twitter.com/yLbhssw5hj — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 14, 2024

Włoski dziennikarz newsowy, który dzieli opinię publiczną na swoim kanale YouTube przeprowadził rozmowę z portugalską gwiazdą Milanu, Rafaelem Leao. Skąd Portugalczyk wie co konkretnie w meczu ma zrobić?

To jest instynkt, grałem z kolegami na ulicy, podglądałem swojego idola Ronaldinho i próbowałem przekuć to na gierkę. Teraz muszę poprawić wykańczanie. Czuję się napastnikiem, ale też graczem zespołowym. Jako napastnik musisz mieć zimną krew.

Kiedy zdał sobie sprawę, że ma wielki talent? „To było jak miałem 16-17 lat. Byłem wtedy w Sportingu, widziałem, że moi koledzy grali więcej ode mnie. Pomyślałem sobie – czemu nie gram? Wtedy, dwa lata później, jeden z trenerów w presezonie spotkał się ze mną i powiedział mi w rozmowie, że mogę być kim chce, a on mi pomoże. Pewnych rzeczy nie masz i musisz to poprawić – to mi wtedy bardzo pomogło i urosłem jako piłkarz”

Wspomniał też o Zlatanie Ibrahimoviciu, który zmienił go co nieco jako zawodnika.

Zmienia mentalność. Pomagał mi bardziej się koncentrować – te dwie rzeczy przede wszystkim (…) Koncentracja na meczach robi różnicę. Nigdy nie przestał do mnie mówić. Mówił „Rafa, skoncentruj się, to przyjdzie, dawaj, dawaj”. Gdy masz takiego kolegę, czujesz się pewnie i robi to różnicę.

Zawodnik Milanu zdradził też swoje sekrety co do tego, kiedy na czym skupiać uwagę: „Musisz mieć wyczucie co do czasu. Kiedy np. wrzucić post o muzyce, a kiedy skoncentrować się na meczu. Jak trener daje nam dwa dni wolnego to można robić co się podoba. Trzeba właśnie mieć ten timing. Jak nie idzie mi dobrze, to swoje myśli przenoszę na papier, to jak się czuję. Takie coś to hobby, gdzie jestem sobą w swoim świecie.”

Na koniec Leao przyznał, że namawiał Joao Cancelo do przybycia do Milanu – tak jak to bywa z piłkarzami, że przekonują kolegów do transferu do danego klubu:

Rozmawiałem na kadrze z Cancelo. Powiedział mi, że bardzo lubi Milan. On grał w Interze i powiedział, że Milan to naprawdę fajny klub. Gdy grał przeciwko, podobał mu się doping i sympatyzował z nimi za dzieciaka. Powiedziałem mu więc, aby wpadł do nas grać. On na to „wiesz, ciężko”. Próbowałem – nowa era Milanu to młodzi zdolni z talentem, a Cancelo to taki wiek gdzieś pośrodku, więc uważałem to za znakomite połączenie.

Fot. YouTube screen/ Fabrizio Romano

