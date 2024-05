Robert Lewandowski nominowany do nagrody piłkarza sezonu w Hiszpanii

Robert Lewandowski mimo braku trofeów w Barcelonie w tym sezonie wciąż ma okazję pozytywnie zakończyć sezon ligowy. Poza ponowną, wciąż możliwą, nagrodą Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca ligi (trzy bramki straty do lidera i trzy mecze do rozegrania) Polak został bowiem nominowany przez władze LaLiga do nagrody piłkarza sezonu. Wyniki specjalnego plebiscytu poznamy 17 maja.

Robert Lewandowski piłkarzem sezonu?

Reprezentant Polski kończy drugi sezon w Barcelonie. Tym razem jednak trudno szukać pozytywów. Lewy po raz pierwszy od sezonu 2012/13 nie zdobędzie klubowego trofeum. Barcelona nie obroni tytułu w LaLiga, w Lidze Mistrzów lepsze okazało się PSG, z kolei w Copa del Rey w ćwierćfinale za mocny okazał się Athletic Bilbao.

Dużo lepiej wyglądają statystyki indywidualne Lewandowskiego. Do tej pory rozegrał 46 meczów na wszystkich frontach, strzelił 24 gole i zanotował dziewięć asyst. W tym sezonie Lewy miewał wahania formy – wystarczy przypomnieć, chociażby tegoroczny klasyk ligowy z Realem Madryt, w którym nie odegrał znaczącej roli. Choć bywały również lepsze występy, jak w meczu z Valencią, w którym Lewandowski ustrzelił klasycznego hat-tricka.

Polak mimo wszystko był jednym z najlepszych graczy „Dumy Katalonii” w tym sezonie. Doceniają to władze ligi, które nominowały Roberta Lewandowskiego do nagrody piłkarza roku.

OFFICIAL: Robert Lewandowski has been nominated for La Liga Player of the Season award pic.twitter.com/GZcGih6tgn — Viva Barca (@_VivaBarca) May 15, 2024

Dla Roberta Lewandowskiego mogłaby być to pierwsza taka indywidualna nagroda w LaLiga, do tej pory był dwukrotnie piłkarzem miesiąca. Niegdyś grając dla Bayernu Monachium, kilkukrotnie zwyciężał w tego typu plebiscytach.

Nominowani do nagród indywidualnych

Władze LaLiga wyłonią triumfatorów nagród w czterech kategoriach. Wśród nominowanych znaleźli się:

Piłkarz roku: Jude Bellingham (Real Madryt), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Antoine Griezmann (Atletico), Artem Dowbyk (Girona), Kirian (UD Las Palmas), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Vinicius Jr.(Real Madryt), Isco (Real Betis), Aleix Garcia (Girona), Alexander Sorloth (Villarreal),

Młodzieżowiec roku: Lamine Yamal (FC Barcelona), Javi Guerra (Valencia CF), Rodrygo (Real Madryt), Yan Couto (Girona), Savinho (Girona), Johnny Cardoso (Real Betis), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Miguel Gutierrez (Girona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Takefusa Kubo (Real Sociedad),

Gol roku: Memphis Depay (Atletico Madryt), Joao Cancelo (Barcelona), Saul Coco (UD Las Palmas), Aitor Ruibal (Real Betis), Jesus Areso (Osasuna), Vinicius Jr. (Real Madryt), Lamine Yamal (FC Barcelona), Joao Felix (FC Barcelona),

Trener roku: Carlo Ancelotti (Real Madryt), Michel (Girona), Diego Simeone (Atletico), Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Marcelino Garcia Toral (Villarreal),

🔝 Bellingham, Griezmann, Vinicius e Isco, nominados al Premio LaLiga a jugador del año 👀 LALIGA ha desvelado los nominados a sus premios anuales en una gala en la que se premiará el mejor golhttps://t.co/Akg7lT4p1k — Diario AS (@diarioas) May 15, 2024

W głosowaniu biorą udział internauci, kapitanowie wszystkich drużyn LaLiga oraz panel ekspercki powołany przez samą ligę. Głosowanie potrwa do 17 maja. Jedenaście dni później natomiast, bo 28 maja – poznamy zwycięzców w poszczególnych kategoriach na uroczystej gali.

fot. PressFocus

