Zawodnicy Girony znakomicie spisują się na przestrzeni obecnego sezonu. Drużyna sprawiła niemałą niespodziankę i przypieczętowała swoją fantastyczną dyspozycję miejscem dającym jej prawo do gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Klub oficjalnie potwierdził, że jeden z najważniejszych zawodników – Daley Blind właśnie przedłużył kontrakt.

Znakomity sezon w wykonaniu Girony

Girona w 2022 roku awansowała do La Liga. Wcześniej występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii w sezonach 2017/18 i 2018/19. W poprzednich rozgrywkach, jak na beniaminka zaprezentowali się solidnie i zajęli dziesiąte miejsce, dzięki czemu mogli z optymizmem wyczekiwać obecnych rozgrywek. Nikt jednak zapewne nie spodziewał się, że ,,Żyroniści” zajdą tak daleko. Drużyna przez znaczną część sezonu towarzyszyła Realowi Madryt w walce o tytuł mistrzowski. Ostatecznie ,,Królewscy” odjechali reszcie stawki i wygrali La Liga, jednak Girona utrzymała się na samym szczycie i po zwycięstwie nad FC Barceloną 4:2 zakwalifikowała się do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dla hiszpańskiego zespołu będzie to pierwszy taki start w europejskich pucharach w ich historii. Zawodników, którzy łączą sezon w elicie jako beniaminek i ten z kwalifikacją do Ligi Mistrzów jest dwóch: Cristian Portu oraz Cristhian Stuani.

Kluczowy zawodnik z linii obrony zostaje na dłużej

Jednym z zawodników, który pełnił istotną rolę w drużynie był – Daley Blind. 34-letni zawodnik z Holandii został piłkarzem Girony na początku obecnego sezonu i swoimi umiejętnościami znakomicie wkomponował się w nowe otoczenie. Na swoim koncie jak do tej pory ma 32 występy. Działacze klubu są zadowoleni z dyspozycji doświadczonego obrońcy i postanowili przedłużyć z nim kontrakt. Nowa umowa będzie obowiązywała do 2026 roku. Blind również w przyszłym sezonie ma być bardzo ważną częścią składu i pomóc mu w Lidze Mistrzów, jako że ma tam w porównaniu do kolegów spore doświadczenie.

Wcześniej w Champions League występował w Manchesterze United oraz Ajaksie. Holender ma na swoim koncie zwycięstwo w Pucharze Anglii, w Lidze Europy, siedem mistrzostw Eredivisie, dwa Puchary Holandii oraz mistrzostwo Niemiec zdobyte podczas swojego krótkiego epizodu w Bayernie w poprzednim sezonie.

W 2019 roku u Blinda zdiagnozowano zapalenie mięśnia sercowego. Wszczepiono mu defibrylator, który za pomocą impulsów elektrycznych miał reagować na nieprawidłową pracę serca. Urządzenie jednak przestało działać podczas towarzyskiego meczu z Herthą Berlin w 2020 roku. Holender padł wówczas na murawę i zasygnalizował, że ma problemy z sercem. Wyglądało to niepokojąco, ale 68-krotny reprezentant kraju po interwencji sztabu medycznego w końcu wstał i o własnych siłach zszedł z boiska. Trafił do szpitala na badania kardiologiczne. Obrońca ma prawo więc mówić o ogromnym szczęściu, że dalej może kontynuować przygodę z piłką.

