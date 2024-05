Juventus z Pucharem Włoch, Milik królem strzelców

Juventus Wojciecha Szczęsnego oraz Arkadiusza Milika po raz piętnasty wywalczył trofeum Coppa Italia. W rzymskim finale krajowego pucharu, na Stadio Olimpico okazali się o jedną bramkę lepsi od Atalanty Bergamo. Jedyne trafienie finału zdobył Dusan Vlahović na początku spotkania. „La Dea” przegrała za kadencji Gian Piero Gasperiniego swój trzeci mecz o trofeum i wciąż czeka na kolejny po 60 latach puchar w gablocie.

Pełne blichtru rozpoczęcie widowiska zawierało masę mocnych gitarowych brzmień. Muzycy zagrali na żywo w pełnym składzie choćby „Seven Nations Army”, które jest bardzo znanym motywem na piłkarskich stadionach. Tym razem włoski hymn narodowy „Fratelli d’Italia”/ „l’Inno di Marelli” wykonał sam Al Bano. To pierwszy wokalista, który śpiewał hymn podczas ceremonii finałowej, urodziwszy się zanim sam utwór został ogłoszony hymnem narodowym.

Juventus do starcia w Rzymie podchodził w bardzo złych nastrojach. W ostatnich 12 spotkaniach nie wygrał aż 10 z nich. Atalanta z kolei w odmiennych humorach – z awansem do finału Ligi Europy, ze zwycięstwem w korespondencyjnym pojedynku z Romą o piąte miejsce w lidze, dające bonusowe miejsce w Lidze Mistrzów w nowym formacie.

Juventus win the win the Coppa Italia for the 15th time 🏆 pic.twitter.com/i2WCXXlu4K

