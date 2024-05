FAME MMA 21: Bandura – Adamek – typy bukmacherskie

Betclic kurs 2.85 FAME MMA 21 Patryk Bandurski - Tomasz Adamek 2 Obstaw

Tym razem piłka nożna schodzi na drugi plan, bo wracają freak-fighty od których mieliśmy małą przerwę, ale dzięki temu oczekiwania są bardziej naostrzone. Czas na kolejne grzmoty, nokauty i rozlew krwi. FAME wraca, a tym razem zagości w Gliwicach na PreZero Arenie, a gala numer 21 odbędzie się już 18 maja o godzinie 19:30. Obsada jest naprawdę mocna, więc w każdym pojedynku powinniśmy być świadkami sporych emocji. Głównym daniem oczywiście będzie pojedynek Patryka Bandurskiego z Tomaszem Adamkiem, ale nie możemy też zapominać o dziewięciu pozostałych starciach. Poniżej znajdziecie nasze typy bukmacherskie i zapowiedź FAME MMA 21.

FAME MMA 21 – typy bukmacherskie

Przede wszystkim trzeba skupić się na walce wieczoru, bo tu pojedynek młodości z dojrzałością i doświadczenia z początkującym. Patryk „Bandura” Bandurski jest przede wszystkim znany ze streamowania na takich platformach jak Youtube czy Twitch. NA FAME zadebiutował w 2022 roku, więc jego przygoda z freakami dopiero niedawno się zaczęła i stoczył do tej pory zaledwie dwie walki. Jego pierwszym rywalem był Alan Kwieciński, którego pokonał jednogłośną decyzją sędziów. Potem mierzył się z Piotrem Szeligą i tutaj również zakończyło się na punkty. Tomasz Adamek to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii. Karierę zakończył w 2018 roku po porażce z Jarellem Millerem. W 2023 roku podpisał jednak kontrakt z FAME MMA i do debiutu Adamka we freakowej organizacji dojdzie w 2024 roku. W międzyczasie stoczy walkę na KSW Epic z Mamedem Khalidovem w formule bokserskiej. „Góral” to mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych. Adamek zdobywał mistrzowskie pasy organizacji WBC w dywizji półciężkiej oraz IBO i IBF dywizji junior ciężkiej. Tomasz jest nieco wyższy od swojego rywala i ma większy zasięg ramion. Walka z Mamedem pokazała, że kondycyjnie wygląda dobrze i to mocne uderzenie zostało. Mimo wieku uważam, że Adamek wygra przez TKO lub KO. Od dłuższego czasu ciężko trenuje.

Druga walka to Grzegorza Gancewskiego z Piotrem Szeligą. Tutaj zdecydowanie doświadczenie i umiejętności po stronie „Szeliego”. Piotr ma kilka porażek na koncie, ale za każdym razem ma rywali bardzo mocnych: Norman Parke, Michał Pasternak czy Marcin Wrzosek. Ostatnio wygrał z Natanem Marconiem czy Arabem. „Greg” znany jest z Twittera, a we freakach dopiero zaczyna: do tej pory zawalczył tylko raz, a jego przeciwnikiem był „Maślana”, czyli Jakub Maślanka. Ale nie oszukujmy się, nie był to przeciwnik z górnej półki. Piotr uważany jest za najsilniejszego zawodnika w federacji FAME. Na każdym kroku podkreśla, że traktuje to poważnie i ciężko trenuje, jest ambitny. Moim zdaniem poniżej 1.5 rundy.

Karta walk FAME MMA 21:

MAIN EVENT

Patryk „Bandura” Bandurski vs Tomasz „Góral” Adamek (BOKS)

CO-MAIN EVENT

Alan Kwieciński vs Michał Pasternak (BOKS)

KARTA GŁÓWNA

Rafał „Takefun” Górniak vs Robert „Sutonator” Pasut (K-1, małe rękawice)

Adrian Cios vs Tomasz „Strachu” Oświeciński (MMA)

Grzegorz „Greg” Gancewski vs Piotr „Szeli” Szeliga (MMA)

Jakub „Azdus” Matowicki vs Miłosz „Dejvid” Boras (K-1, małe rękawice)

Dominik „Kaleson” Cybulski vs Jakub „Guzik” Szymański (BOKS, małe rękawice)

KARTA WSTĘPNA

Dominik „Mrozzo” Mrozowski vs Rafał „Młody Ninja” Sobonkiewicz (K-1)

Klaudia Syguła vs Ewa Piątkowska (BOKS / K-1 / MMA)

Zapowiedź gali FAME MMA 21

Na gali zobaczymy 9 pojedynków, bo warto wspomnieć, że Paweł Tyburski po skandalicznym zachowaniu na konferencji został wyrzucony z federacji FAME. Don Kasjo po ataku „Tyboriego” zdaniem lekarza nie będzie w stanie wyjść w sobotę do oktagonu. Bardzo duże zainteresowanie wzbudza kobiecy pojedynek między Klaudią Sygułą, a Ewą Piątkowską. Syguła ma w niedalekiej przyszłości zostać zawodniczką UFC, a Piątkowska to pierwsza polska mistrzyni Europy i mistrzyni świata WBC. Ciekawie zapowiada się także starcie Takefuna z Sutonatorem oceniane 50/50 w K-1. Co-Main Event to skrzyżowanie rękawic Alana Kwiecińskiego z Michałem Pasternakiem. Iskrzyło już na konferencji i zapowiadali starcie już na następnej gali, ale przez niespodziewane wydarzenia dojdzie do niej już w sobotę.

Gdzie obstawiać FAME MMA 21: Bandura – Adamek

Betclic posiada wyłączność na wystawianie oferty bukmacherskiej na walki FAME MMA. Jeżeli chcesz obstawiać galę, to zrobisz to wyłącznie u tego bukmachera.

Gdzie oglądać FAME MMA 21

Gala FAME MMA 21 dostępna jest wyłącznie na platformie CANAL+ Online. Do wyboru mamy dwie możliwości. Oferta jednorazowa za 49 zł (należy zaznaczyć wszystkie zgody marketingowe) – w ramach tego pakietu otrzymamy dostęp do gali FAME 21: Pretendent i serwis CANAL+ Online na miesiąc. Oferta subskrypcyjna za 39 zł (płatność co miesiąc) – w ramach tego pakietu również otrzymamy dostęp do gali FAME 21: Pretendent i serwis CANAL+ Online na miesiąc.

