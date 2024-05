UD Almeria – FC Barcelona 16.05 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.73 UD Almeria - FC Barcelona Barcelona powyżej 5.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz UD Almeria – FC Barcelona. Jednym z czwartkowych spotkań w hiszpańskiej La Liga będzie starcie na Estadio del Mediterráneo, gdzie Almeria podejmie Barcelonę. Gospodarze przystąpią do tego pojedynku po porażce 2:3 z Realem Betis. Goście natomiast wygrali 2:0 z Realem Sociedad. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie.

UD Almeria – FC Barcelona – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na mecze pod koniec sezonu nie należą do najłatwiejszych. Almeria w 36. kolejce La Liga podejmie Barcelonę, pragnąc zakończyć swój sezon pierwszym triumfem na własnym stadionie. Ich droga do sukcesu jednakże nie była łatwa w obliczu serii słabych wyników. Mimo kilku obiecujących występów, Almeria już spadła z ligi, więc ich motywacja będzie teraz opierać się głównie na tym, aby dobrze zaprezentować się przed własną publicznością. Największym wyzwaniem dla Almerii w tym sezonie było zachowanie solidności w defensywie, czego dowodem jest najwięcej straconych bramek w lidze.

Z drugiej strony, Barcelona przystępuje do tego meczu jako zespół, który ma już zapewnione miejsce w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, ale nie może sobie pozwolić na obniżenie tempa. Mimo że odległość punktowa między nimi a pierwszym miejscem w tabeli jest duża, Barcelona wciąż musi walczyć o każdy punkt, aby utrzymać fotel wicelidera. Mimo niedawnych porażek na wyjeździe z Realem Madryt i Gironą, Katalończycy odnieśli wiele sukcesów na obcych stadionach w tym sezonie.

W perspektywie tego spotkania, Katalończycy wciąż pozostaje faworytem, biorąc pod uwagę ich wysoką skuteczność w ataku oraz umiejętność radzenia sobie z presją w kluczowych momentach. Pomimo kilku zawirowań w ostatnich wyjazdowych meczach, Blaugrana nie powinna mieć większych problemów w tym spotkaniu. Gospodarze przystąpią do tego pojedynku po porażce 2:3 z Realem Betis. Goście natomiast wygrali 2:0 z Realem Sociedad. Poprzednie trzy pojedynki między tymi ekipami to dwie wygrane Dumy Katalonii i jedno zwycięstwo Almerii.

Spotkanie to poprowadzi Javier Alberola Rojas. Jest to doświadczony arbiter na hiszpańskich boiskach, ponieważ do tej pory poprowadził już 119 spotkań w La Liga. Średni wynik kartek na mecz u tego arbitra wynosi 0.14 czerwonych i 3.64 żółtych.

Moim zdaniem zobaczymy ofensywną grę ze strony gości już od pierwszej minuty i to oni zdominują to starcie. Z pewnością będą chcieli miłym akcentem wrócić z delegacji. Stawiam na over 5.5 rzutów rożnych FC Barcelony po kursie @1.73 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie UD Almeria – FC Barcelona

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem UD Almeria – FC Barcelona. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma oczywiście Robert Lewandowski po kursie @1.68.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo choć to już ostatnie chwile sezonu ligowego. Gospodarze z pewnością będą chcieli na koniec fatalnego sezonu dać swoim kibicom choć mały powód do radości. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie UD Almeria – FC Barcelona

Almeria przegrała trzy mecze z ostatnich czterech

Barcelona wygrała dwa z ostatnich trzech spotkań

W ostatnich pięciu bezpośrednich pojedynkach między tymi ekipami dwukrotnie zanotowano BTTS

Przewidywane składy UD Almeria – FC Barcelona

UD Almeria : Maximiano – Pubill, Chumi, Gonzalez, Plaza – Robertone, Pena, Viera – Suarez, Leo Baptistao, Embarba

: Maximiano – Pubill, Chumi, Gonzalez, Plaza – Robertone, Pena, Viera – Suarez, Leo Baptistao, Embarba FC Barcelona: ter Stegen – Kounde, Cubarsi, Martinez, Cancelo – Fermin, Christensen, Pedri – Yamal, Lewandowski, Raphinha



